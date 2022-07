Foto: Hip-hopa zvaigznes un priecīgi ļaudis - 'Positivus' otrās dienas jaudīgākie kadri

Sestdien, 16. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā izskanējis jau 14. "Positivus" festivāls. Pēc pandēmijas pārtraukuma tas pirmo reizi norisinājās galvaspilsētā, pulcējot vairākus tūkstošus mūzikas mīļotāju. Lai gan prognozes biedēja ar lietu un pērkona negaisu, Lucavsalā laiks turējās saulains un festivāla baudīšanai piemērots.

Šoreiz festivāla muzikālais akcents bija aktuālā hip-hopa mūzika un "Positivus" galveno mākslinieku godā bija pasaules repa superzvaigznes Megan Thee Stallion un A$AP Rocky.

Kā iepriekš ziņots, tehnisku iemeslu dēļ Megan Thee Stallion koncerts no piektdienas tika pārcelts uz sestdienu.

Tāpat uz "Positivus" skatuvēm varēja klausīties tādus mākslinieku kā Bas, Thundercat, Jamie xx, "black midi", "The Avalanches" un daudzus citus. Festivāla programmā varēja sastapt arī daudzus pašmāju mākslinieku vārdus – uz festivāla galvenās skatuves kāpa reperis ansis, bet uz citām varēja baudīt gan Edavārdu, gan Artura Skuteļa, gan Buu, gan grupu "Tribes of the City", Citi zēni", "Sigma", "Nova Koma" un citu priekšnesumus.

Piedāvājam atskatu uz festivāla otrās dienas atmosfēru, māksliniekiem un izklaidēm "Delfi" fotogrāfu Kārļa Dambrāna un Paula Patrika Briķa skatījumā, bet "Delfi" komandas veidotās teksta tiešraides arhīvu var atrast šeit.