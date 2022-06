Foto ieskats koncertā: Popzvaigzne Dua Lipa sajūsmina fanus Kauņā

Ar krāšņu šovu, "Žalgiris" arēnā, Kauņā, Lietuvā 19. jūnijā uzstājās viena no šā brīža pieprasītākajām popmūzikas zvaigznēm – Dua Lipa.

Šis bija vienīgais dziedātājas turnejas "Future Nostalgia Tour" koncerts Baltijas valstīs un pagājušā gada rudenī, kad sākās koncerta biļešu tirdzniecība, tās tika izpirktas dažu stundu laikā. Vēlāk raisījās skandāls, jo izrādījās, ka daļu biļešu bija iegādājušies uzpircēji un dažādās sludinājumu vietnēs tās tirgoja pat par 250 eiro par stāvvietu.

Kā vēsta Delfi.lt, Dua Lipa uzstāšanās nav bijusi tikai slavenas popmūziķes koncerts vien, pirms tā tikusi rīkota īpaša ballīte Lietuvas slavenībām, paši kaismīgākie fanu jau krieti pirms koncerta sākuma garā rindā gaidījuši "Žalgiris" arēnas atvēršanos un iespēju tikt tuvāk skatuvei.

Koncertu iesildīja lietuviešu elektroniskās mūzikas mākslinieks Jovani.

Albāņu izcelsmes britu popzvaigzne Dua Lipa pēdējo gadu laikā ir guvusi milzīgus panākumus un ieņem stabilu vietu starp pasaules slavenākajiem un veiksmīgākajiem vārdiem mūsdienu popmūzikā. Jau ar debijas singlu "New Love" (2015.) Dua Lipa pierādīja, ka ir uz palikšanu, nostiprinot šo faktu gadu vēlāk ar nākamo hitu "Be The One" un iegūstot prestižo "BBC Sound Of 2016" kā daudzsološais jaunais mākslinieks/māksliniece.

2017. gadā Dua Lipa debijas albums ieguva platīna statusu ASV un Anglijā, kā arī rekordlielu nomināciju skaitu 2018. gada "BRIT Awards". Toreiz dziedātāja ieguva prestižo balvu kā labākā britu solo dziedātāja un labākā jaunā britu māksliniece.

"Future Nostalgia" ir otrais Dua Lipa albums un tas ir veltījums viņas pašas iedvesmas avotiem un elkiem, tādiem kā Kailija Minoga, Madonna, Outkast un Gvena Stefanija. Albumā iekļautās dziesmas ieguva pasaules uzmanību, iekļūstot daudzu valstu topu augšgalos – "Don't Start Now", "Physical" un "Break My Heart". Albums "Future Nostalgia" kļuva par trešo pārdotāko albumu 2020. gadā.