Foto: 'Instrumenti' ar vērienu nosvin jaunā albuma 'Cilvēks' iznākšanu

Pulcējot draugus, radus, kolēģus un atbalstītājus, topošajā mākslas centrā "Zuzeum" 15. maija vakarā sava jaunākā albuma "Cilvēks" iznākšanu nosvinējusi grupa "Instrumenti". Vērienīgajā koncertā uz skatuves kāpa arī grupa "Prāta vētra", ar kuru kopā ierakstīts albuma trešais singls "Te Saule aust", kā arī Intars Busulis un reperis ansis, kuru balsis arī dzirdamas jaunākajā "Instrumentu" albumā. Kopumā jaunajā albumā ir iekļautas 12 jaunas dziesmas.

Albums "Cilvēks", kas veikalu plauktos būs 16. maijā, taču digitālajās platformās pieejams jau no 15. maija, ir turpinājums "Instrumenti" pirms pusotra gada iesāktajam ceļam. Stāsta Jānis Šipkēvics: "Divi albumi, divas zemeslodes puses, cilvēka un vides mijiedarbība. "Atkala" un "Cilvēks" jau sākotnēji redzējām kā vienu stāstu, kurā indivīds (ar visām savām spējām, bērnišķīgu prieku, kaislībām, drosmi, bailēm) sastopas ar vidi – sabiedrību, klimatu, reālajiem apstākļiem, kuros liels izaicinājums pa ceļam saglabāt savu pirmkodolu, identitāti. Ja "Atkala" ir kā izšķilšanās, tad "Cilvēkā" mēs jau dzirdam to būtni, kas ir gatava atvērties, lūkoties acīs un saplūst kopā ar dabu un tautu. No sirds gaidu koncertus šajā vasarā, kad piedzīvosim abu albumu īsto pirmatskaņojumu – dziesmu iemiesošanu mūsos un "Instrumenti" klausītājā."

Jau ziņots, ka vasaras noslēgumā, 31. augustā, plānots līdz šim apjomīgākais "Instrumentu" koncerts, kas notiks Daugavas stadionā. Tas tiek solīts kā divu jaunāko albumu "Atkala" un "Cilvēks" "katarses augstākais punkts".

