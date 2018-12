Foto: Itāļu karstasinīgums un franču šarms LNSO Vecgada koncertos

Svinot gada nogali, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 28., 29., un 30. decembrī Lielajā ģildē sniedz jau par tradīciju kļuvušos Vecgada koncertus. Koncertos skan gan franču klasiķu Hektora Berlioza, Kamila Sensānsa un Morisa Ravela spožākie un atpazīstamākie skaņdarbi, gan saules un dzīvesprieka pilnās tradicionālās neapoliešu dziesmas.

LNSO Vecgada koncerti ik gadu pulcē klasiskās mūzikas gardēžus no dažādām pasaules vietām. Šogad orķestrim pievienojies temperamentīgais itāļu diriģents Sesto Kvatrīni, jaunā latviešu vijolniece Paula Šūmane un daudzsološais amerikāņu opertenors Djego Silva, lai kopīgi atskaņotu publikas iemīļotus skaņdarbus – Hektora Berlioza uvertīru "Romas karnevāls", Kamila Sensānsa virtuozo "Introdukciju un kaprīzo rondo" vijolei un orķestrim, Morisa Ravela ikonisko "Bolero", Intermeco no Rudžēro Leonkavallo operas "Pajači", slavenās intermēdijas no Pjetro Maskanji operām "Draugs Fricis" un "Zemnieka gods", kā arī tradicionālās neapoliešu dziesmas.

Pie LNSO diriģenta pults – pasaulē atzinību guvušais, jaunais un talantīgais itāļu diriģents Sesto Kvatrīni, kuru Latvijas publika pirmo reizi iepazina 2016. gadā kā īpaši smalkjūtīgu un interesantu maestro Kristīnes Opolais solokoncertos. Kristīne Opolais satikās ar Sesto Kvatrīni Ņujorkas Metropoles operā. Viens no dziedātājas 2016. gada solokoncertiem notika Lietuvas Nacionālajā operā, un uzreiz pēc tā Kvatrīni tika izteikts piedāvājums kļūt par šīs operas māksliniecisko vadītāju. Patlaban Kvatrīni strādā arī par Ņujorkas "Bare Opera" galveno diriģentu. Sesto Kvatrīni ieguvis trīs maģistra grādus – diriģēšanā, kompozīcijā un trompetes spēlē. Viņš ir arī mākslinieciskais vadītājs muzikālā teātra apvienībā "Les Voix Concertantes de Pāris".