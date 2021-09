Foto: Iznācis dziedātājas Katō albums 'Es tā jūtos'

Dziedātāja Katō laidusi klajā pirmo pilnmetrāžas albumu "Es tā jūtos". Tā pamatā ir desmit dziesmas, no kurām publiski līdz šim pieejams bija tikai februārī izdotais singls ar nosaukumu "Naktstauriņš".

Albuma prezentācijas pasākums notika 16. septembrī Tallinas ielas kvartālā.

"Bieži vien pieķeram sevi pie domas - vai ir vēl kas sarežģītāks par cilvēku? Mēs esam tik ļoti apzināmi un neapzināmi reizē. Mūsos mājo daudz sajūtu un emociju, un tajās iespējams apmaldīties tiktāl, ka šķiet, nebūs iespējams atrast ceļu atpakaļ. Es daudz analizēju sevi un savas sajūtas dažādās situācijās, tāpēc likumsakarīgi, ka tas atspoguļojas arī manā daiļradē," pa jauno albumu stāsta dziedātāja.

Albums "Es tā jūtos" tapis sadarbībā ar mūzikas producentu Kasparu Ansonu - kopā cenšoties izkāpt no ierastā rāmja un meklējot patieso skanējumu, vēloties parādīt, kas ir Katō, nevis to, ko no viņas muzikāli sagaida kāds cits.

"Darbs pie albuma sevī ietvēra pilnu emociju arsenālu. Pēc minialbuma "Ko mani putni ēd", kuru izdevām 2019. gada rudenī, ar Katō nonācām pie atklāsmes par to, ka mums ir nepieciešams pamainīt muzikālo virzienu, jo darot to pašu nespēsim just piepildījumu. Lai to panāktu, mēģinājām rast dažādus risinājumus, piemēram, dziesma "Acis" ir tapusi kanonā, kas ir agrīnajai akadēmiskajai mūzikai raksturīga tehnika. Iespējams, klausīšanas procesā tas izteikti nenolasās, bet mērķis bija izmainīt radīšanas skatupunktu – to, kā mēs domājam un uztveram dziesmu rakstīšanas procesu. Ir skaņdarbi, kas sevī ietver vairākas modulācijas un tempu maiņas – vēlējāmies padarīt popmūziku sarežģītāku, bet tai pat laikā, klausītājam viegli uztveramu. Skaņdarbus arī vieno kompozīciju elementi, kas savstarpēji sasaucās dziesmu laikā, piemēram, Katō balss tembrs pārtaisīts sintētiskā skaņā – iespējams, riskējot ar lēnāku radīšanas procesu, bet tādā veidā padarot mūziku unikālu. Šajā albumā jūtamas arī Indie mūzikas žanra iezīmes, man kā producentam atgriežoties pie analogām vērtībām – autentiskiem sintezatoriem un dzīviem instrumentiem," par albuma radīšanas procesu stāsta producents Kaspars Ansons.

"Arī tekstu ziņā mazliet atkāpāmies no ierastajām tēmām - ja iepriekšējais albums bija tikai par mīlestību un šķiršanos, tad šeit parādās arī citas tēmas, kā piemēram, ceļošana laikā, vai dzīšanās uz nākotni - ekspektācijas liekot uz rītdienu. Dziesma "Acis", manuprāt, ir par draudzību – ne svaigu iemīlēšanos, bet ilgstošu klātbūtni. Kanibāls - ne par attiecībām kā tādām, bet vairāk par to, kā pasauli kontrolē gēns reproducēties un šī gēna spēja mūs padarīt par upuri – "mednieks kļūst par medījumu". Vai mums izdevās viss iecerētais, tas droši vien jāvērtē klausītājam," turpinot par dziesmu nozīmi min Katō. Arī albuma ilustrācija, ko veidojusi māksliniece Zane Zaķe, ataino ne tikai tā ideju, bet arī dziedātājas un producenta sajūtas par mūzikas radīšanas procesu pēdējā gada laikā.

Albuma "Es tā jūtos" atklāšana notika 16. septembrī, slēgtā pasākumā Tallinas ielas kvartālā, klātesot dziedātājas draugiem, kolēģiem un atbalstītājiem. Albums "Es tā jūtos" pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs. Kopā ar albumu tiek pieteikts arī singls ar nosaukumu "Es tā jūtos", kuram tiks izdots arī mūzikas videoklips šī gada oktobrī.

Katō kā solomāksliniece sevi pieteica 2019. gada 18. februārī, izdodot singlu "Es gāju par tālu". Deviņu mēnešu laikā tika izdots mazalbums "Ko mani putni ēd", kas tika nominēts Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons 2020" kategorijā "Gada debija". Katō līdz šim izdevusi tādus singlus, kā "Tu sit ārā man korķus", "Ej ratā", un "Naktstauriņš".