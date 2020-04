Foto: Izskanējis pirmais 'Lielā dzintara' tiešraides koncerts ar Andreju Osokinu

Sestdien, 11. aprīlī, Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" pirmo reizi saviem klausītājiem piedāvāja baudīt koncertu tiešraidē. Izcilais latviešu pianists Andrejs Osokins tukšā koncertzāles Lielajā zālē uz klavierēm atskaņoja trīs mūzikas dižgaru – Johana Sebastiāna Baha, Kloda Debisī un Ludviga van Bēthovena – skaņdarbus.

Kā raksta koncerta rīkotāji no koncertzāles "Lielais dzintars", šo koncertu savās mājās pie ekrāniem vēroja vairāki simti skatītāju visā pasaulē.

"Tas bija fantastisks piedzīvojums, paldies jums! Milzīgs paldies katram, kas šovakar pieslēdzās manā mūžā pirmajam solokoncertam tiešsaistē! Jutu jūsu emocijas, mīlestību, enerģiju! Paldies Liepājas koncertzālei "Lielais dzintars" par ideju turpināt lielus, nopietnus koncertus, neskatoties ne uz kādiem šķēršļiem, kā arī apsveicu "Biļešu Paradīzi" ar jaunu profesionālu virsotņu sasniegšanu! Priecājos, ka tieši mans koncerts bija "Biļešu Paradīzes" pirmais tiešraidē nodrošinātasi pasākums," emocijās pēc koncerta dalījās pianists Andrejs Osokins.

Pianists uzstājās ar īpašu, Lieldienu laikam sagatavotu programmu. Koncertu atklāja ar vienu no visu laiku izcilākajiem vācu komponistiem – Johanu Sebastiānu Bahu un viņa slavenajiem skaņdarbiem Largo no Klavesīnkoncerta faminorā un Korāļprelūdiju "Es saucu Tevi, Kungs Jēzu Kristu". Turpinājumā skanēja pavasara vēstnesis, ievērojamais franču komponists Klods Debisī ar trīs skaņdarbiem no cikla "Estampi" un poētisko Mēnessgaimu no Bergamas svītas. Koncerta noslēgumā dzirdējām dižā vācu klasiķa, šī gada jubilāra Ludviga van Bēthovena vienu no lielākajiem meistardarbiem – "Apasionāta" – 23. klaviersonāte faminorā, op. 57. Savukārt pirms koncerta visiem bija iespēja klausīties Liepājas koncertzāles valdes priekšsēdētāja Timura Tomsona sarunu ar Andreju Osokinu.

Svētku koncerta filmēšana notika tukšā skatītāju zālē, ievērojot visus drošības pasākumus. Tiešraidi ar Liepājas pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīkoja SIA "Lielais Dzintars" sadarbībā ar "Biļešu paradīzi".