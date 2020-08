Foto: Jolanta Gulbe-Paškeviča jauno albumu prezentē Liepājā

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" sestdien, 22. augustā, vasaras koncertu sezonu noslēdza latviešu džeza dziedātāja Jolanta Gulbe-Paškeviča. Koncertā šarmantā soliste kopā ar pavadošo sastāvu prezentēja jauno mūzikas albumu "Gaisma krīt", kurā iekļautas īpaši atlasītas un dziedātājai nozīmīgas latviešu komponistu dziesmas jaunās džeza aranžijās.

Sasveicinoties ar klausītājiem, dziedātāja kopā ar pavadošo kvartetu atskaņoja Raimonda Paula dziesmu "Aicinājums" ar Aspazijas vārdiem. Atklājot koncertu, Jolanta Gulbe Paškeviča izteica prieku būt kopā jaunā albuma "Gaisma krīt" prezentācijā un uzsvēra, ka tajā atrodamas vairākas atsauces uz Liepāju — pilsētu, par kuru dziedātājai ir daudz īpašu atmiņu no laika, kad soliste mūzikas vidusskolā piecu gadu garumā apguvusi vokālo mākslu.

"Tieši šeit esmu veidojusies par mūziķi, un no šīs pilsētas nākuši daudz talantīgi mūziķi un grupas," piebilstot, ka viena no tām ir grupa "Remix", Gulbe Paškeviča atskaņoja Aivara Hermaņa dziesmu ar Igo vārdiem "No rīta" talantīgā pianista un komponista Kristapa Vanadziņa aranžējumā. Turpinot akcentēt prasmīgā aranžiju autora veikumu, dziedātāja publiku priecēja ar Aigara Voitišķa "Cik savādi gaisma krīt" nedzirdētā skanējumā. Duetā ar Vanadziņu Jolanta Gulbe Paškeviča izpildīja Raimonda Paula "Ja Tevis nebūtu" un Mārtiņa Brauna "Dziesmu par spēli".

Koncerta gaitā māksliniece vairākkārt uzsvēra, ka šie skaņdarbi ir ikoniski un lai tos izpildītu bijusi nepieciešama īpaša uzdrošināšanās. Tāpat koncertā netrūka arī humora piepildītu stāstu no džeza mūziķu ikdienas. Turpinot latviešu komponistu godināšanu, izskanēja savulaik Mirdzas Zīveres izpildītā Zigmāra Liepiņa "Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas", bet koncerts noslēdzās ar mūziķu un publikas sadziedāšanos dziesmā "Nolija lietus", kuru komponējis Jolantas Gulbes skolasbiedrs, liepājnieks Zigmunds Latuškēvics. Aplausiem skanot, izskanēja Imanta Kalniņa un Vizmas Belševicas "Dūdieviņš", un Zigmara Liepiņa "Ķiršu lietus".

"Paldies, mīļā Liepāja, ka bijāt ar mums, tas mums daudz nozīmē! Paldies,ka esat!" atvadoties no publikas, uzsvēra dziedātāja. Vakara noslēgumā apmeklētājiem bija iespēja satikt māksliniekus, iegādāties jauno mūzikas albumu "Gaisma krīt", saņemt autogrāfus, kopīgi fotografēties un apmainīties pateicības un uzmundrinājuma vārdiem.

Jolanta Gulbe Paškevica ir viena no pirmajām Brazīlijas bosanovas izpildītājām Baltijā un arī viena no visā reģionā pieprasītākajām portugāļu fado stila dziedātājām. Veidojusi starptautiskas sadarbības ar mūziķiem no Eiropas, Krievijas un ASV.