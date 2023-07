Foto: Kā top rokoperas 'Lāčplēsis' jaunais iestudējums

Šī gada 28. jūlijā Lielvārdes parkā notiks Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes leģendārās rokoperas "Lāčplēsis" jauna iestudējuma pirmizrāde. Svinot šī darba 35. gadskārtu un Andreja Pumpura eposa "Lāčplēsis" 135. gadadienu, pirmo reizi rokopera izskanēs Andreja Pumpura dzimtajā vietā Lielvārdē.

Vēsturiskās vietas klātbūtne, dabas saspēle ar uzveduma dalībniekiem un arī vietējiem pašdarbības kolektīviem, kā arī vērienīgie tehniskie risinājumi ļaus sajust jaunu senā vēstījuma jēgu un spēku, raksta iestudējuma veidotāji no "Producentu grupas 7".

Iespaidīgajā skatuves scenogrāfijā tiks atainota zemūdens pasaule, izmantoti 11 led ekrāni, uz kuriem videomākslinieks Artis Dzērve atdzīvinās gleznotājas Kristīnes Kutepovas īpaši veidotas gleznas, savukārt metālmākslinieks Normunds Bērziņš skatuves centrālo konstrukciju veidojis vieglu un plūstošu, kas simbolizē Daugavas straumes ritējumu - kā tiltu, kas savieno pagātni ar tagadni. Tiltu, kas nostājas starp labo un ļauno. Tiltu, kas šķeļ un atkal apvieno tautu.

"Iestudējums ir kā auglis kas lēnām nobriest. Tas ir process, kurā satiekas dalībnieki, visi veidotāji, tehniskie risinājumi, arī ārējas ietekmes un priekšā ir skaidrs ceļš, kuru kopā ejam ar lielisku komandu, kurā katram ir ko teikt," stāsta režisore Rēzija Kalniņa.

"Režisors izjauc pasauli, lai radītu to atkal no jauna, un mēs to darām. Laikmetīgi aktuāli, redzoši, jūtoši un arī ar apzinātību visos līmeņos. Lāčplēsis mūsu iestudējumā ir kā tīrradnis, kas vēl nav briljants, tas ir dimants. Un tad dzīve slīpē šo dimantu, līdz tas kļūst par briljantu. Gan Kangars gan Lāčplēsis bērnībā ir vienādās pozīcijās. Un ir jautājums, kurā brīdī kurš paliek mēslainē, kas ietīta skaistā konfekšu papīrītī, un kurš tomēr atbrīvojas, lai arī jāloba sevi nost kā sīpolu, līdz paliek serdīte. Ja aiz katra zināmā tēla mēs ieraugām kaut ko vairāk, tad mēs sajūtam, ka šī pasaule un zeme - Latvija mūs nes tālāk kā varoņus, dodot iespēju par tādiem kļūt," papildina režisore.

Jau vēstīts, ka Lāčplēša loma uzticēta dziedātājam Atim Zviedrim, Laimdotu atveidos džeza vokāliste Beāte Zviedre. Kangars būs dziedātājs Marts Kristians Kalniņš un kā norāda režisore, tieši šīs trijotnes savstarpējās attiecības būs jaunā rokoperas uzveduma centrā.

Lielvārda lomā iejutīsies operas solists, tenors Raimonds Bramanis, Dīterihu atveidos Atis Ieviņš, Līkcepures lomā būs aktieris Gundars Grasbergs, Koknesi izdziedās Jānis Buķelis, Ziemeļmeitas lomā dziedātāja Alise Kante, Staburadzes tēlā - dziedātāja Anmary, savukārt Teicējas lomā iejutīsies aktrise Zane Jančevska. Nozīmīgas lomas izrādē atveidos a capella grupa "Latvian Voices", bet raganu, vellu, jodu, ziņotāju tēlos varēs redzēt jaunākās paaudzes talantus Sarmu Liedi, Austru Kozuliņu, Sanitu Rozi, Edvardu Griezi, Tomu Kalderauski, Tomu Kursīti un Artūru Biķernieku.

Jaunajā iestudējumā pie taustiņinstrumentiem sēdīsies pats rokoperas mūzikas autors Zigmars Liepiņš, viņam līdzās Uldis Marhilevičs. Ģitāru spēlēs Mārcis Auziņš, basa ģitāru Valters Sprūdžs, savukārt pie sitaminstrumentiem Gundars Lintiņš.

Mūziķu un aktieru sastāvu kuplinās Lielvārdes jauktais koris "Lāčplēsis", jauniešu deju kolektīvs "Pūpolītis" un folkloras kopa "Josta", Ķeguma jauktais koris "Lins" un Tomes folkloras kopa "Graudi".

Izrādes radošajā komandā režisores Rēzijas Kalniņas vadībā darbojas arī režisores asistente Dace Micāne-Zālīte, horeogrāfe Inga Raudinga, scenogrāfe Kristīne Kutepova, kostīmu māksliniece Dana Dombrovska, metālmākslinieks Normunds Bērziņš, video mākslinieks Artis Dzērve un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš. Producents Aigars Dinsbergs.

Rokoperas "Lāčplēsis" sākums Lielvārdes parkā paredzēts pulksten 22. Apmeklētāju ērtībai naktī no 28. uz 29. jūliju AS "Pasažieru vilciens" ir papildinājusi vilcienu kustības sarakstu ar vilcienu no Lielvārdes uz Rīgu, kas no Lielvārdes dzelzceļa stacijas aties pulksten 1.15.

Biļetes uz iestudējumu, kas tiks izrādīts tikai vienu reizi, nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.