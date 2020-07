Foto: Katrīnas Gupalo dzimšanas dienas koncerts Tallinas ielas kvartālā

Piektdien Tallinas ielas kvartāla angārā "Tu Jau Zini Kur" mūziķe Katrīna Gupalo pirmo reizi klausītājiem prezentēja jaunu radošo apvienību - sadarbībā ar elektroniskās mūzikas mākslinieku Orioli, trompetistu Kristianu Kalvu, kā arī horeogrāfi un dejotāju Laumu Bergu radīts kosmisks ceļojums mūzikā un skatuves mākslā.

Koncerta pirmajā daļā dziedātāja un pianiste Katrīna Gupalo atskaņoja Imanta Kalniņa mūziku savās aranžijās balsij un klavierēm. Otrajā daļā mūziķei pievienojās trompetists Kristians Kalva un elektroniskās mūzikas mākslinieks Oriole, izskanēja Katrīnas Gupalo oriģinālkompozīcijas no albuma "Gentle & Done", vēl neizdoti saņdarbi, kā arī Kurta Veila dziesmas, kas plašāk pazīstamas no grupas "The Doors" un Lūisa Ārmstronga repertuāra.

Par vakara kulmināciju kļuva iemīļotās Imanta Kalniņa dziesmas "Dūdieviņš" ekspresīvā performance, kurā mūziķiem pievienojās horeogrāfe un dejotāja Lauma Berga.

"Skatuve ir visbrīnišķīgākā vieta uz pasaules, un ko gan vēl citu var vēlēties savā dzimšanas dienā, kā būt tur, kur tev vislabāk patīk būt," portālam "Delfi" teic māksliniece.

Katrīna Gupalo neakadēmiskās mūzikas lauciņā darbojas kopš 2018. gada, kad viņa uzrakstīja savu pirmo dziesmu "Too Much Sunshine".

Katrīna ir izdevusi debijas albumu, devusies pirmajā ASV koncerttūrē, iesildījusi britu soulmūzikas dīvu Emeli Sandē, uzstājusies Laimas Vaikules festivālā un arī LTV "Supernovā".