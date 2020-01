Foto: Kinomūzika un popzvaigznes – Izskanējuši LSO dzirkstošie Vecgada koncerti

Divos krāšņos Vecgada koncertos 29. un 30. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Simfoniskais orķestris Jāņa Ivuškāna vadībā kopā ar populāriem latviešu dziedātājiem atskaņoja slavenu kino mūziku.

Koncertā piedalījās solisti Ralfs Eilands, Dināra Rudāne un Aminata Savadogo, tāpat uz skatuves kāpa arī meiteņu trio – Katrīna Kabiņecka, Paula Saija un Una Daniela Aizgale, kā arī ritma grupa – Artis Orubs, Edvīns Ozols, Kristens Kupčs un Rihards Plešanovs. Koncerta režisors – Gundars Silakaktiņš.

Veidot šo programmu Liepājas Simfoniskā orķestra trompetistam un Melngaiļskolas bigbenda līderim Jānim Ivuškānam bija liels izaicinājums: "Jo lielākajai daļai to skaņdarbu, ko aranžēju, jau oriģinālā ir ļoti labas aranžijas. Līdz ar to daudz laika nācās pavadīt domājot, eksperimentējot, lai saprastu, kas būs tas, ar ko es šos darbus padarīšu atšķirīgus – ko es varētu tiem dot no sevis."

Koncerta programmā skanēja daudzas zināmas melodijas no tādām kinofilmām kā "The Star is Born", "Skyfall", "Moulin Rouge", "Bodyguard", "5th Element" un citām. Programmā bija iekļauti arī Johana Štrausa Astora Pjacollas, Rihardo Doniceti, Enio Morikones un citu autoru skaņdarbi un mūzdienu popzvaigžņu hiti.