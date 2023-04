Foto: Klasiskās mūzikas huligāni 'Dagamba' nosvinējuši jaunā albuma iznākšanu

Pirms Lieldienu nedēļas nogales, ceturtdien, 6. aprīlī, svinīgā gaisotnē tika aizvadīts klasiskās mūzikas huligānu - grupas "Dagamba" - jaunākā albuma "Bach Against the Machine" prezentācijas pasākums kinoteātrī "Apollo kino".

Albuma prezentācijas pasākums notiks grupas ģimenes, draugu un īpašo viesu lokā. Māksliniekus sveikt bija ieradusies režisore Dace Pūce, grupa "Citi zēni" un tās producents Jānis Kļaviņš, mūziķis Ralfs Eilands, komiķis Rūdolfs Kugrēns, dziedātājs Miks Galavanovskis, akteris Intars Rešetins ar sievu Zandu Zariņu-Rešetinu, dziedātāja Dārta Stepanova ar vecākiem, TV un radio personība Inese Pučeka un citi.

Prezentācijas pasākuma laikā grupa aicināja viesus uz jaunā albuma videostāstu noskatīšanos īpašā kino seansā, vēlāk aicinot viesus uzņemt kopbildes un iegūt kompaktdiskus ar grupas dalībnieku autogrāfiem. Vakara turpinājumā, nelilgi pēc albuma prezentācijas pasākuma viesi devas uz nelielu grupas koncertu.

Foto: Kristaps Bārzdiņš

"Bach Against the Machine" ir jau sestais grupas studijas albums, kas sevī ietver astoņas instrumentālas kompozīcijas. Katrs skaņdarbs ir veidots kā grāmatas nodaļa, kuras kopā veido vienotu stāstu. Tas ir stāsts, kurā tiek pretnostatītas divas pasaules, kas sadzīvo līdzās. Par tehnoloģijām, kas ielauzušās mūsu ikdienās, pārņem mūsu maņas un prātus, par netaisnībām, par varas alkām, kas notrulina. Vienlaikus tam pretim stāv pirmatnējais, patiesais un labestīgais, bez kā nenotiktu virzība uz priekšu. Caur spēcīgām aranžijām, atpazīstamiem mūzikas fragmentiem albums ved cauri gadsimtiem un atšķirīgajām pasaulēm, kuras krustojoties rada jauno pasauli.

Albums "Bach Against the Machine" ir klausāms visos lielākajos mūzikas straumēšanas servisos, kā arī to iespējams iegādāties tirdzniecības vietās visā Latvijā. Jau ziņots, ka 3. jūnijā gaidāms grupas lielkoncerts Mežaparka estrādē.