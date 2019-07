Foto: Krāšņā gaisotnē atklāts vērienīgais festivāls 'Liepājas vasara'

Sestdien, 27. jūlijā, koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā, skanot roka klasikas hitiem, atklāts festivāls "Liepājas vasara", kas turpināsies līdz pat 23. augustam kā Liepājā, tā arī Rundāles pilī, portālu "Delfi" informē Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

Atklāšanas koncertā muzicēja Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) diriģenta Gintara Rinkēviča vadībā, skanot roka klasikas hitiem.

LSO galvenā diriģenta Gintara Rinkeviča veidotajā koncerta programmā bija iekļautas leģendāras dziesmas no Billija Aidola, "Queen", "Deep Purple", "Depeche Mode", Braiena Adamsa, "Metallica", Džona Bon Džovi, "Kiss", "Limp Bizkit", "ZZ Top", "U2", "Midnight Oil", "Rag'n'Bone Man", "Status Quo", "Scorpions" un Ozija Osborna repertuāra.

"Šo izpildītāju mūzika izgaismo veselu mūzikas laikmetu, kas izveidoja vairāku paaudžu muzikālo gaumi. Lielākās auditorijas, miljoniem pārdoto ierakstu un fanu pūļi visā pasaulē – tas viss apliecina to, ka šie mūziķi bija nozīmīgi kultūras vēstures elementi. Viņu dziesmas kļuva par katra mūzikas mīļotāja dzīves sastāvdaļu, un to dziesmu tekstus no galvas vēl joprojām dzied tūkstošiem cilvēku. Nav pārsteigums, ka mūzikas kritiķi šaubās, vai pasaule maz kādreiz vēl piedzīvos tāda līmeņa māksliniekus. Šajā koncertā klausītājiem būs iespēja to visu piedzīvot dzīvajā!" vēl pirms koncerta bija sacījis maestro Gintars Rinkevičs.

Festivālā "Liepājas vasara" 9.08. Liepājā un 10.08. Rundālē diriģenta Andra Veismaņa vadībā LSO kopā ar Lielās Mūzikas balvas laureāti – klarnetisti Annu Gāgani un spožo arfisti Dārtu Tisenkopfu atskaņos skaistu romantisma mūzikas programmu.

Festivāla klausītājus gaida arī izsmalcināti kamermūzikas koncerti, viens no tiem 2.08. Liepājā ar burvīgo dziedātāju, liepājnieci Margaritu Vilsoni, kas bijusi gan Latvijas Nacionālās operas, gan Nirnbergas valsts Teātra operas studijas soliste. Reti atskaņotu kamermūzikas šedevru programmu Margarita Vilsone izpildīs kopā ar Vācijā rezidējošo brazīļu pianistu Marselu Amaralu, kuru The New York Times nodēvējis par "visizcilāko koncertmeistaru".

Neaizmirstams būs vienmēr enerģiskās un optimisma pilnās pianistes Agneses Egliņas solo koncerts ar ļoti dejisku programmu 17.08. Liepājā. Aizraujošu kamermūziku tandēmā ar pianistu Rihardu Plešanovu 10.08. Rundālē un 14.08. Liepājā piedāvās šī gada jubilārs – čellists Ivars Bezprozvanovs. Šo koncertu papildinās muzikologa Oresta Silabrieža tikpat aizraujošs stāstījums. Populārās mūzikas cienītājiem festivāls piedāvā grupas "Willow Farm" jo īpašu 25 gadu jubilejas koncertu 7.08. Liepājā.

Rundāles pilī 10.08. klausītājiem vēl papildus jau minētajiem koncertiem būs iespēja baudīt arī Liepājas mežragu kvarteta brīnišķīgo uzstāšanos, iedvesmojošu sarunu par tēmu "Bauda un pienākums", ko risinās tādas personības kā Imants Lancmanis, Orests Silabriedis un Igors Šuvajevs, kā arī dienas noslēgumā – burvīgu barokālu vasaras vakaru naksnīgajā pils dārzā, kur par muzikālo noformējumu rūpēsies LSO mūziķi.

Festivālu "Liepājas vasara" 23.08. Liepājā LSO noslēgs ar lielkoncertu, diriģenta Māra Sirmā vadībā kopā ar kori "Latvija" atskaņojot skaisto Imanta Kalniņa mūziku un daudzu koru repertuāra hitu – Morisa Diruflē Rekviēmu. Koncertu papildinās arī Latvijas Nacionālās operas soliste, liepājniece Laura Teivāne un ērģelniece Liene Andreta Kalnciemai.

Plašāka informācija par festivāla "Liepājas vasara" koncertiem atrodama LSO mājas lapā zem saites https://lso.lv/lv/festivali/liepajas-vasara. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzē".