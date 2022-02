Foto: Krāšņā koncertā nosvinēta Kaspara Zemīša albuma atvēršana

Pirmdien, 14. februārī, tieši savā dzimšanas dienā, ģitārists Kaspars Zemītis Mūzikas nama "Daile" nosvinēja sava jaunākā soloalbuma "Motīvs balsij un ģitārai" atvēršanu.

Koncertā piedalījās Kaspara kolēģi un domubiedri, ar kuriem šajos gados krustojušies viņa radošie ceļi: Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Znotiņš, dziedātāji Renārs Kaupers, Elza Rozentāle un Daumants Kalniņš, aktrise un režisore Rēzija Kalniņa, kā arī Kaspara ģimene – dzīvesbiedrene Anda un dēli Kārlis, Jēkabs Roberts un Mārtiņš Matīss.

"Jūtos ļoti priecīgs, jo to, kas visu laiku bija pie manis – līdz ar albuma atvēršanu to tiešām redzu un izjūtu kā kaut kā svarīga laišanu pasaulē. Priecājos arī par to, ka beidzot satiku savus draugus, un ka tie cilvēki, kas ir svarīgi manā dzīvē, ir piedalījušies mana albuma tapšanā un šajā vakarā kopā ar mani varēja būt uz skatuves. Mēs varējām būt kopā, gan just, gan muzicēt, jokot un smieties, un tas man ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tiesa, jubilejas kūku nācās baudīt šaurā lokā, jo šajos laikos nevar svinēt ļoti plaši, taču, par spīti visam, mēs to visu izbaudījām. Turklāt tie klausītāji, kas nebija koncertā, pēc kāda laika to varēs to kopā ar mani baudīt televīzijas ierakstā," saka Kaspars Zemītis, ar smaidu piebilstot: "Mēs jau nezinām, kas būs, tāpēc uzskatu, ka šādi mirkļi ir jāizbauda."

Jaunajā albumā skan dziesmas ar latviešu dzejnieku Ulda Leinerta, Imanta Ziedoņa, Leona Brieža, Pētera Brūvera, Jura Kunnosa, Alfrēda Krūkļa un Ulda Bērziņa, kā arī pazīstamās kapelānes Rudītes Losānes tekstiem. "Un kā nu bez tautasdziesmas vārdiem un "Esi man blakus" - dziesmas, kuras teksts radās sarunās ar Renāru Kauperu, manu ģimeni un nometnes "Labadaba" dalībniekiem. Tā arī radās šis albums – daļiņa no manas dzīves," piebilst mūziķis.

Kaspara Zemīša jaunais albums "Motīvs balsij un ģitārai" jau pieejams "Spotify" un citās straumēšanas platformās, kā arī šeit.