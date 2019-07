Foto: Krāšņi izskanējis piektais 'Jūrmalas festivāls'

No 22. līdz 28. jūlijam ar sešiem krāšņiem koncertiem Dzintaru koncertzālē norisinājās piektais "Jūrmalas festivāls", kas šogad pulcēja vairāk nekā 13 000 klausītāju, kļūstot par apmeklētāko akadēmiskās mūzikas festivālu Latvijā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Piecu gadu laikā Jūrmalas festivāls kļuvis par vērienīgāko profesionālās mūzikas forumu mūsu valstī. Šogad tas pulcējis arī rekordlielu apmeklētāju skaitu, taču vairāk par visu priecē mākslinieku sniegums un aizrautība, iesaistoties dažādos festivāla projektos. Jau šobrīd tiek plānoti 2020. gada festivāla koncerti un pavisam drīz jaunā festivāla programma tiks piedāvāta mūsu auditorijai," uzsver Dzintaru koncertzāles direktors Guntars Ķirsis.

Šā gada "Jūrmalas festivālu" ieskandināja nebijis notikums – 22. jūlija rītā pulksten 4.00 Dzintaru pludmalē ar ērģeļmūzikas skaņām izskanēja Saullēkta koncerts, ko sniedza pasaulslavenā latviešu ērģelniece, Hamburgas Elbas filharmonijas goda māksliniece Iveta Apkalna. Koncerts, uz kuru rīta agrumā bija ieradušies vairāk nekā 2000 cilvēku, sākās tumsā un noslēdzās, sagaidot saullēkta brīdi.

Koncertā "Dzimuši Latvijā" varēja tikties ar izciliem Latvijā dzimušiem mūziķiem, kuri ieguvuši plašu starptautisku atzinību – ērģelnieci Ivetu Apkalnu, operdziedātāju Aleksandru Antoņenko, pianistu Vestardu Šimku un dziedātāju Intaru Busuli. Viņiem uz Dzintaru koncertzāles skatuves pievienojās jaunie Latvijas talanti – pianists Kārlis Gusts Zariņš, soprāns Līga Gita Zīriņa, sitaminstrumentāliste Sonja Misiņa un dziedātāja Grēta Grantiņa, kā arī unikālais Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskais orķestris, kura sastāvā muzicēs labākie Latvijas jaunie mūziķi vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Pie diriģenta pults bija atzītais Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

24. jūlijā "Jūrmalas festivālā" uzmirdzēja divas jaunas zvaigznes, kas apbūrušas slavenāko pasaules koncertzāļu klausītājus – latviešu vijolniece Kristīne Balanas un pianists brīnumbērns no Lielbritānijas Džordžs Harliono (George Harliono). Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Aināru Rubiķi viņi atskaņoja pasakaini skaisto Fēliksa Mendelszona (Felix Mendelssohn) "Vijolkoncertu miminorā" un Pētera Čaikovska (Pyotr Tchaikovsky) "Pirmo klavierkoncertu".

25. jūlijā "Jūrmalas festivālā" izskanēja "3 Osokinu" koncerts, kas pulcēja prominentus viesus un klaviermūzikas cienītājus. Trīs izcili pianisti: tēvs, profesors Sergejs Osokins, un dēli, daudzu starptautisku konkursu laureāti un spilgti mūzikas interpreti – Andrejs un Georgijs Osokini.. Pianisti uzstājās kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" diriģenta Gunta Kuzmas vadībā.

26. jūlijā uz Dzintaru koncertzāles skatuves izskanēja vienas no skaistākajām itāļu operām – Pjetro Maskanji (Pietro Mascagni) "Zemnieka gods" koncertuzvedums. Kopā ar pasaulslaveno operdziedātāju Aleksandru Antoņenko uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāpa vācu mecosoprāns Denīze Uzuna (Deniz Uzun), baritons Jānis Apeinis, soprāns Alisa Zinovjeva un mecosoprāns Andžella Goba. Koncertā piedalījās arī Jūrmalas festivāla orķestris, diriģenta Vello Pāna (Vello Pähn, Igaunija) vadībā.

27. jūlijā ar jaunu programmu "Brodvejas mūziklu zelta izlase" klausītājus priecēja mūziklu zvaigznes no Londonas – Īens Virgo (Ian Virgo), Demjans Hamblijs (Damian Humbley) un Sāra Foksa (Sarah Fox), kuri regulāri uzstājas prestižajā Londonas Vestendas teātrī, kas līdz ar Ņujorkas Brodveju ir visaugstākā līmeņa mūziklu teātris angliski runājošajā pasaulē. Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Robertu Pērvisu (Robert Purvis) no Lielbritānijas viņi izpildīja skaistākās ārijas un duetus no Endrū Loida Vēbera (Andrew Lloyd Webber), Ričarda Rodžersa (Richard Rodgers), Kola Portera (Cole Porter), Džona Kandera (John Kander) un citu komponistu mūzikliem, kā arī populārām filmām.

"Jūrmalas festivāls" noslēdzās svētdien, 28. jūlijā, ar krāšņu galā koncertu, kurā ar skaistākajām itāļu operu ārijām uzmirdzēja pasaulslavenais operdziedātājs un "Jūrmalas festivāla" goda mākslinieks Aleksandrs Antoņenko, starptautiski atzītā latviešu operdziedātāja Alise Zinovjeva un vācu mecosoprāns Denīze Uzuna. Īpašs pārsteigums, kas izpelnījās nedalītas klausītāju ovācijas bija baritons Vladislavs Sulimskis (Uladzislau Sulimski) no Baltkrievijas, kurš koncertā aizstāja Egilu Siliņu. Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri diriģenta Vello Pāna vadībā viņi izpildīja skaistākās itāļu operu ārijas.

Jau drīzumā klausītājiem tiks piedāvātas biļetes uz 2020. gada "Jūrmalas festivāla" koncertiem.