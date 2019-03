Foto: Kristīne Zadovska mirdz jubilejas koncertā uz LNO skatuves

13. marta vakarā Latvijas Nacionālajā operā ar krāšņu koncertu savu apaļo jubileju nosvinēja dziedātāja Kristīne Zadovska.

Koncerta pirmajā daļā uz skatuves kopā ar gaviļnieci kāpa viņas kolēģi Liene Kinča, Sonora Vaice, Samsons Izjumovs un Georgs Onjani, lai izdziedātu skaistākās ārijas no Verdi operas "Nabuko", Bizē "Karmenas", duetu no Delība operas "Lakmē", Dalilas āriju no Sensānsa operas "Samsons un Dalila", kā arī fragmentus no Čaikovska operas "Pīķa dāma". Šajā koncerta daļā pie LNO diriģenta pults stājās Maestro Gintars Rinkēvičs. Koncerta pirmo daļu vadīja Valters Krauze.

Savukārt koncerta otrajā daļā, kurā skanēja latviešu komponistu Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna un Zigmara Liepiņa skaņdarbi. Kristīnes viesi bija dziedātāji Daumants Kalniņš, Zigfrīds Muktupāvels un Ingus Pētersons, kā arī Akustisko ģitāru trio un Radio kora grupa. Klausītāji varēja izbaudīt gan Gudulas dziesmu no Zigmara Liepiņa operas "Parīzes Dievmātes katedrāle", gan fragmentus no Jāņa Lūsēna un Normunda Beļska dziesmu cikla "Kā maigi dzelošs rožu krūms", Raimonda Paula sarakstīto Aukles dziesmu no izrādes "Atjautīgā aukle" un "Dzimšanas diena mūsu māsiņai" no mūzikla "Meža gulbji". Īpašu pārsteigumu bija sarūpējuši aktieri Andris Keišs, Gundars Āboliņš un Artūrs Skrastiņš, kuri Kristīnei Zadovskai pievienojās Zigmara Liepiņa dziesmā "Vienīgā". Šajā koncerta daļā pie diriģents pults stājās Jānis Liepiņš, bet koncerta otrās daļas vadītāja lomā iejutās aktieris Gundars Āboliņš.

perdziedātāja Kristīne Zadovska Latvijas Nacionālajā operā vairāk nekā divdesmit piecu gadu garumā vokāli un dramatiski pārliecinoši interpretējusi skaistākās mecosprāna lomas. Viņa žilbinājusi dramatiskajā Karmenas lomā Bizē operā "Karmena", dziedājusi Amnerisu Verdi operā "Aīda", Fenēnu Verdi operā "Nabuko", Šarloti Masnē operā "Verters", Olgu Čaikovska operā "Jevgeņijs Oņegins", Soņetku Šostakoviča operā "Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta", Poļinu Čaikovska operā "Pīķa dāma" u.c., savukārt dziedātājas brīnišķīgais komiķes talants izpaudies papagaiļa Polinēzijas lomā Jāņa Lūsēna "Putnu operā", Martas lomā Guno operā "Fausts", Marselīnas lomā Mocarta operā "Figaro kāzas" utt.

Kristīne Zadovska 2001. gadā saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada labākā dziedātāja" par Karmenas lomu.