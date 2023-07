Foto: Leģendārajam 'The Rolling Stones' līderim Mikam Džegeram – 80

Leģendārais mūziķis, dziedātājs un komponists, grupas "The Rolling Stones" līderis un vokālists Miks Džegers (Mick Jagger) šodien, 26. jūlijā, svin 80 gadu jubileju.

Grupas "The Rolling Stones" sastāvā Džegers ir kopš tās dibināšanas 1962. gadā. 20. gadsimta 80. gados viņš uzsāka solodarbību, paralēli darbojoties arī grupā.

Miks Džegers kopā ar bērnības draugu, "The Rolling Stones" ģitāristu Kītu Ričardsu ir galvenie grupas dziesmu autori. Viņu dziesmu sacerēšanas duets tiek uzskatīts par vienu no veiksmīgākajiem vēsturē.

Vairāki mūzikas kritiķi ir izcēluši to, ka Mika Džegera radītais skatuves tēls ir unikāls, tas izmainījis mūzikas vēsturi. Britu žurnālists Maikls Hens uzskata, ka Džegers ir izveidojis grupas frontmeņa ("frontman") ideju. "Nevis solodziedātāja, nevis grupas dalībnieka, bet frontmeņa," raksta Hens. "Kopš tā laika visi tā vai citādi viņu atdarina."

Miks Džegers ir ierakstījis piecus soloalbumus un vairākus desmitus kopā ar "The Rolling Stones".

1989. gadā Miks Džegers uzņemts Rokenrola Slavas zālē ("Rock and Roll Hall of Fame"), bet 2004. gadā – Apvienotās Karalistes Mūzikas slavas zālē ("UK Music Hall of Fame"). 2003. gadā Džegers iecelts bruņinieku kārtā.

Miks Džegers darbojas arī kino – kā aktieris, mūzikas autors un producents. 2005. gadā par dziesmu "Old Habits Die Hard" filmai "Alfijs" ("Alfie") Džegers kopā ar teksta autoru Deividu Stjuartu saņēmis Zelta globusa balvu.