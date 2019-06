Foto: Leipcigā noticis gotiskās kultūras un mūzikas festivāls 'Wave Gotik Treffen'

Aizvadītajā nedēļas nogalē, no 7. līdz 10. jūnijam Vācijas pilsētā Leipcigā noticis gotiskās mūzikas festivāls "Wave Gotik Treffen", kas ik gadu pulcē ap 20 000 tumšās kultūras cienītāju.

Šogad festivāla programmā uzstājās vairāk nekā 200 dažādu mūziķu un grupu, kas pārstāv tādus tumšajai kultūrai pietuvinātus žanrus kā gothic rock, gothic metal, post-punk, neofolk, dark folk, industrial, u.c.

Festivāla mākslinieku vidū bija tādas grupas kā "Cradle of Filth", "Das Ich", "Inkubus Sukkubus", "New Model Army", "Nitzer Ebb", "Tangerine Dream", "Tanzwut", "The Cassandra Dream", "Velvet Acid Christ", kā arī britu grupa "Love Amongst Ruin", ko 2010. gadā izveidoja ilggadējais grupas "Placebo" bundzinieks Stīvs Hjūets.

Kopumā festivāls notiek ap 50 dažādās vietās Leipcigā, piedāvājot ne tikai muzikālus notikumus, bet arī tirdziņu, ekskursijas gida pavadībā, teātra izrādes, filmu seansus, Viktorijas laika pikniku, baznīcu un kapsētu apmeklējumu un dažādus citus pasākumus.

Festivāla raksturīgā iezīme ir arī krāšņie apmeklētāju tērpi, kas tapuši, iedvesmojoties gan no Viktorijas laika Anglijas, gan viduslaikiem, gan dažādu tautu mitoloģijas, fantasy žanra, šausmu filmām, u.c.