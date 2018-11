Foto: 'Lielajā dzintarā' izskanējis beļģu saksofonistu 'BL!NDMAN' koncerts

Sestdien, 24. novembrī, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" izskanējis Johana Sebastiana Baha monumentālās ērģeļmūzikas koncerts "#Bahs32reģistri". Pārsteidzot klausītājus, ērģeļu vietā to izpildīja "cilvēki – ērģeles" jeb saksofonu kvintets – inovatīvā beļģu apvienība "BL!NDMAN".

Pirms pieciem gadiem "BL!NDMAN" svinēja savu 25. dzimšanas dienu, klajā laižot albumu "32 Foot/ the Organ of Bach", kas saņēma KLARA balvu kā Flandrijas labākais mūzikas albums. Tieši ar šo apbalvoto programmu saksofonu kvintets uzstājās arī Liepājā.

Spēlējot Johana Sebastiana Baha ērģeļmūziku, piecu saksofonu apvienība "BL!NDMAN" 32 stabuļu lielajām ērģelēm tipisko skanējumu panāk, pateicoties četru balsu saksofonu – soprāna, alta, tenora un baritona, kā arī ārkārtīgi zema skanējuma apveltītā tubax saksofona un elektronikas izmantojumam. Ļoti būtisks ir tembrs un tas, ka tā veidošanu ietekmē viss mūziķa ķermenis, arī elpošana un balss aparāts. Tādējādi "BL!NDMAN" saksofonu kvintets kļūst par cilvēkiem – ērģelēm, kuras darbina elpa.

Apvienību "BL!NDMAN" beļģu saksofonists un komponists Ēriks Sleišims (Eric Sleichim) izveidojis 1988. gadā, un šogad ar vairākiem koncertiem tā svin savu trīsdesmito dzimšanas dienu. Jau kopš darbības pirmsākumiem apvienība attīsta jaunas spēles tehnikas, tādējādi ievērojami paplašinot kā saksofona repertuāru, tā arī žanru robežas. Starptautisku atzinību grupa iemantojusi tieši ar savu multidisciplināro pieeju, strādājot gan ar teātra, gan dejas un kino pasauli un sadarbojoties ar pasaules klases māksliniekiem, tostarp multimākslinieku Janu Fabru (Jan Fabre).

Nosaukums "BL!NDMAN" radīts, atsaucoties uz žurnālu "The Blind Man", kuru 1917. gadā Ņujorkā izdeva slavenais dadaists, redīmeida pionieris Marsels Dišāns (Marcel Duchamp). Tas balstās dadaistu idejā par neredzīgu vadītāju, kas ved sabiedrību cauri mākslas izstādēm. Arī "BL!NDMAN", seno mūziku atskaņojot ar mūsdienu instrumentiem, tiecās izvairīties no tās kādreizējā, ierastā skanējuma atdarināšanas, tā vietā parādot to jaunā gaismā un tādējādi pārsteidzot klausītājus.

Soprāna saksofonu ansamblī spēlē Kūns Māss (Koen Maas), alta saksafonu – Pīters Pellenss (Pieter Pellens), tenora – Pīts Rebels (Piet Rebel), bet baritona – Rafs Mintens (Raf Minten). Savukārt elektronika un tubax saksofons ir ansambļa dibinātāja, komponista un saksafonista Ērika Sleišima pārziņā.

Koncerts notika sērijā "Pasaule Lielajā dzintarā", kas "Lielā dzintara" klausītājus iepazīstina ar pasaulē atzītām, ekstravagantām mūzikas personībām.