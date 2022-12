Foto: 'Lielajā dzintarā' izskanējušas Ziemassvētku džeza zelta repertuāra dziesmas

Ar Ziemassvētku džeza zelta repertuāru, pārsteigumiem un jaundarbiem sestdien, 17. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" klausītājiem svētku noskaņu dāvāja vokālā grupa "Framest", Kristapa Vanadziņa džeza trio un horvātu izcelsmes džeza dziedātājs Daniels Čačija, portālu "Delfi" informēja "Lielā dzintara" sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.

Viņa informē, ka svētku programmā mūziķi klausītājus veda ceļojumā pa dažādiem laikmetiem, kuros apspēlēta Ziemassvētku sajūta, mīlestība un Kristus dzimšana. Līdzās skaistākajām melodijām un dziesmām no tradicionālās svētku mūzikas, koncertā izskanēja arī izcilu latviešu komponistu hiti un speciāli šim koncertam rakstīti jaundarbi aranžējumos džeza instrumentālajam trio un vokālajam kvartetam.

Koncertu atklāja Kristapa Vanadziņa džeza trio (komponists un pianists Kristaps Vanadziņš, sitaminstrumentālists Rūdolfs Dankfelds, kontrabasists Jānis Rubiks), atskaņojot dažādas Ziemassvētku melodijas džeza aranžijās, to skaitā arī Vanadziņa mīļāko bērnības dziesmu – Raimonda Paula "Circenīša Ziemassvētkus". Iedvesmojot klausītājus ļauties fantāzijai un iztēlei, mūziķi izpildīja arī savā jaunākajā vinila platē iekļauto darbu "Sicīlijas pusdienas".

Uz skatuves pievienojoties dziedātājam Danielam Čačijam, viņa samtainajā un izteiksmīgajā balss tembrā varēja dzirdēt Frenka Sinatras savulaik izpildīto dziesmu "Fly Me to the Moon", kam sekoja mīlestības tēmas garīgās mūzikas lauciņā. Mūziķi izpildīja, iespējams, vecāko spiričuelu (reliģisks dziedājums savdabīgā melodikā, kurus savulaik ar cerībām par mieru un brīvību izpildīja afroamerikāņi, kas pakļauti verdzībai), kāds ir fiksēts 19. gadsimtā – "Deep River". Tas vēsta par Jordānas upes šķērsošanu, dzīvi kā upi.

Skanēja arī Harija Konika juniora mazāk zināmais Ziemassvētku spiričuels "I Pray on Christmas". "Man vienmēr ir prieks šeit atgriezties un šī ir pirmā reize, kad esmu Latvijā ap Ziemassvētku laiku. Šis man ir ļoti īpašs laiks, tādēļ iekļāvām šo spiričuela dziesmu. Šajā laikā mēs sanākam kopā ar ģimeni, lai pavadītu laiku mīlestībā", koncertā izteicās Čačija. Turpinot mīlestības tēmu, mūziķi izpildīja arī džeza leģendas Lūisa Ārmstronga un Ellas Ficdžeraldas savulaik izpildīto dziesmu "Comes Love".

Vokālā grupa "Framest" (soprāns Beāte Zviedre, alts Rūta Dūduma-Ķirse, tenors Mikus Abaroniņš, baritons Jānis Ķirsis) priecēja publiku ar Kaspara Zemīša "Ziemassvētku rītu", kā arī Jāņa Ķirša sarakstīto un Ingas Pizānes dzejas caurvīto dziesmu ciklu "Ziema", kas vēsta par aiziešanu un atnākšanu šajā pasaulē. Kā īpašu veltījumu šī gada jubilāram Zigmaram Liepiņam, grupa izpildīja arī atraktīvo dziesmu "Tomēr jāpadomā" Jāņa Ķirša apdarē, uzjundot īpaši jautras emocijas.

Atzīmējot Vanadziņa trio un "Framest" pirmo sadarbību, koncertā tika pirmatskaņotas arī divas dziesmas džeza trio un vokālajam kvartetam ar vēl vienas šī gada jubilāres – Māras Zālītes mazāk zināmu dzeju, kuru dzejniece pēc mūziķu lūguma bija atsūtījusi. Pirmo jaundarbu sarakstījis Vanadziņš, izvēloties dzejoli "Tā runāja cimdu māte", savukārt otro – komponists Jānis Ķirsis ar nosaukumu "Tikai šodien".

Koncerta noslēdzošajā daļā, atgriežoties pie tradicionālajām un iemīļotajām svētku dziesmām, mūziķi izpildīja "Zvaniņš skan", "We Wish You a Merry Christmas" un "Let It Snow". Pašā kulminācijā, uz skatuves pievienojoties arī Danielam Čačijam, kuru pirmoreiz dzirdējām dziedam latviešu valodā, izskanēja mierpilnā "Klusa nakts, svēta nakts".