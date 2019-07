Foto: Lucavsalā nokaitētu fanu pūli veldzē popmūzikas zvaigzne Eds Šīrans

Piektdien, 12. jūlijā, Lucavsalā Eiropas turnejas "Divide" ietvaros ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs uzstājas angļu popmūzikas zvaigzne Eds Šīrans. Zīmīgi, ka šajā dienā klajā nāk arī viņa jaunākais albums "No.6 Collaborations Project", kurā dziedātājs sadarbojies ar 22 saviem iecienītākajiem mūziķiem.

"Esmu liels fans visiem mūziķiem, ar kuriem tapa šī albuma dziesmas. Vai nu esmu sekojis viņu karjerai no pašiem sākumiem, vai drillējis albumus uz riņķi. Viņi visi ir tie mūziķi, kas mani ir iedvesmojuši un ikviens devis īpašu odziņu katrai dziesmai. Nevaru vien sagaidīt kad jūs visi dzirdēsiet albumu," sacīja Šīrans. Albumā dzirdamo mūziķu vidū ir Džastins Bībers, Chance the Rapper un PNB Rock, ar kuriem dziesmas jau tika publiskotas, kā arī Cardi B, Kamilla Kabello, Khalid, Eminem, Traviss Skots, Bruno Marss, Stormzy un daudzi citi.

Lucavsalas koncerts unikāls arī ar to, ka pirmo reizi Baltijā koncerta biļetes ir personificētas, kas nozīmē, ka uz biļetes ir norādīts pircēja vārds un uzvārds. Ieeja koncerta teritorijā apmeklētājiem tika atvērta pulksten 16.00, taču pirmie fani pie ieejas pulcējās jau pusdienlaikā. Īsi pirms 19.00 uz skatuves kāpa Šīrana pirmā iesildītāja – jauniņā zviedru popa sensācija Sāra Lāšone, pirms astoņiem viņas vietā stājās britu dziesminieks Džeimss Bejs, bet milzu ovāciju pavadīts pulksten 21.00 uz skatuves kāpa Šīrans, kā pirmo izpildot kompozīciju "Castle On The Hill".

Eds Šīrans, kurš Rīgā cita starpā neviesojas pirmo reizi – 2015. gadā viņš uzstājās pārpilnā "Arēnā Rīga", ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem populārās mūzikas pārstāvjiem. Viņa albumu un jo īpaši koncertu pārdošanas rādītāji pārspēj vienu rekordu citu pēc cita. Dziesminieka aktuālā albuma "Divide" turnejas koncertus kopumā apmeklējuši jau vairāk nekā četri miljoni skatītāju. Koncerta rīkotāji Latvijā "L Tips Agency" lēsa, ka Lucavsalas koncertu varētu apmeklēt 50 tūkstoši klausītāju, no kuriem lielākā daļa – vairāk nekā 30 tūkstoši – ir citu valstu, lielākoties Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāji.