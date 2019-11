Foto: Maģiskā noskaņā izskanējis Sāras Braitmenas koncerts Rīgā

Svētdienas, 3. novembra vakarā "Arēnā Rīga" viesojās trīs oktāvu vokāla īpašniece, dziedātāja Sāra Braitmena, sev raksturīgajā stilā opermūziku savienojot ar popmūzikas elementiem, turklāt piedāvājot maģisku, teju pasakai līdzīgu šovu.

Dziedātāja Latvijas galvaspilsētā viesojās sava jaunākā, pērn klajā nākušā albuma "Hymn" koncertturnejā. "Hymn: Sarah Brightman In Concert" turnejā kopumā iekļauti 125 koncerti piecos kontinentos.

Sāras Braitmenas vienpadsmitais studijas albums "Hymn" tika izdots 2018. gada 9. novembrī un uzreiz ieņēma pirmo vietu gan "Billboard" klasiskās mūzikas, gan "crossover" topos.

"Esmu tik priecīga dalīties ar šo albumu. "Hymn" ir aizraujoši eklektisks, aptver dažādus stilus," iepriekš sacījusi Sāra Braitmena.

Sāra Braitmena pazīstama ar trīs oktāvu plašo vokālo diapazonu un to, ka radījusi klasiskās un mūsdienu mūzikas simbiozes jeb "classical-crossover" novirzienu. Karjeras laikā pārdoti vismaz 30 miljoni viņas ierakstu vienību. Viņa ir vienīgā māksliniece, kuras vārds vienlaikus atradies gan "Billboard" klasiskās, gan deju mūzikas topos, tāpat viņa saņēmusi vairāk nekā 180 zelta un platīna apbalvojumus, vairāk nekā 40 valstīs. Tāpat viņa pazīstama ar savu dalību rokoperā "Operas spoks", kuras ieraksti tiražēti vismaz 40 miljonos eksemplāru.

Viens no starptautiski zināmākajiem hitiem ir Braitmenas duetā ar Andrea Bočelli iedziedātais "Time To Say Goodbye" ,Vēl noteikti jāpiemin dziedātājas dalība tādos prestižos pasākumos, kā 2007. gada veltījumkoncerts princesei Diānai, 1992. gada Barselonas un 2008. gada Pekinas Olimpisko spēļu ceremonijas.