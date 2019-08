Foto: Maiskis, Miloš un Peretjatko – 'Rīga Jūrmala' izskanējuši izcili koncerti

Aizvadītajās brīvdienās Dzintaru koncertzālē izskanēja mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" otrā nedēļas nogale, kurā uzstājās pasaules slavu iemantojušais Rīgā dzimušais čellists Miša Maiskis, pianiste Lilija Maiska un Krievijas Nacionālais orķestris, ģitārists Miloš un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kvartets un soprāns Olga Peretjatko.

"Man ir liels prieks Dzintaros muzicēt ar savu meitu Liliju. Jūtu, ka viņa – kaut arī nobriedusi māksliniece, tomēr vēl daudz ko pārņem no manis. Kamermūzikas programmu ar Liliju esam uzbūvējuši kā lirisku un emocionāli piepildītu, ar mūsu abu iemīļotiem opusiem. Savukārt, ar diriģentu Mihailu Pļetņovu, kuru es ļoti augstu vērtēju kā mūziķi un esmu ļoti liels viņa fans, mūs saista īpašas muzikālas saites. Tieši ar viņu muzicēju, kad pirmo reizi pēc emigrācijas atgriezos Krievijā. Izcils mūziķis!" par saviem koncertiem mūzikas festivālā "Rīga Jūrmala" stāsta Miša Maiskis.

Savukārt sestdien, 17. augustā, Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika divi spoži koncerti – ģitārists Miloš un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kvartets atskaņoja mūziku no Johana Sebastiana Baha līdz "The Beatles", bet vakarā izcilu solokoncertu sniedza soprāns Olga Peretjatko, kura aizstāja sasirgušo tenoru Jozefu Kalleju.

"Vēlos ģitāru atmodināt no snaudas un parādīt, ko varu izdarīt es un ko var izdarīt mans instruments," pēc sava pirmā albuma iznākšanas teica Miloš – tāds ir mūziķa skatuves vārds. Īstenot šo savu sapni viņam palīdz gan paša personība, gan prasmes, jo, kā savulaik atzinis "The Independents", "neviens cits ģitārists nevar viņam līdzināties personiskās harizmas un tehniskās izsmalcinātības ziņā". Ģitārists Miloš festivāla "Rīga Jūrmala" skatītājiem kopā LNSO kvartetu atskaņoja repertuāru, kurā ietilpa gan ikoniski šim instrumentam rakstīti darbi, gan arī dažādu laikmetu mūzikas apdares, aizvedot klausītāju muzikālā ceļojumā no Johana Sebastiāna Baha darbiem līdz pat britu grupas "The Beatles" populārākajiem hitiem.

Soprāns Olga Peretjatko aizstāja iepriekš pieteikto tenoru Jozefu Kalleju, kurš veselības problēmu dēļ atcēla savu viesošanos festivālā. Peretjatko sniedza sava repertuāra spilgtākās pērles – Bizē, Ofenbaha, Rahmaņinova, Doniceti un Rosīni vokālo mūziku. Unikāli valdzinošā Peretjatko balss un skatuves harisma ļauj dziedātājai veiksmīgi apvienot aktīvu karjeru operteātros un biežus solokoncertus uz leģendārām koncertskatuvēm. Arī Jūrmalā dziedātāja baudīja koncerta apmeklētāju sajūsmu, koncertam noslēdzoties ar stāvovācijām.