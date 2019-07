Foto: 'Metallica' ar jaudīgu brīvdabas koncertu piedārdina Tartu

Ceturtdien, 18. jūlijā, Tartu bijušajā militārajā lidlaukā uzstājās viena no pasaules ietekmīgākajām rokgrupām – "Metallica", kas bija viņu vienīgais Baltijas šovs koncertturnejas "WorldWired Tour" ietvaros.

18. jūlija koncertā skanēja gan kompozīcijas no grupas "Metallica" jaunā albuma, gan arī jau labi zināmi hiti, kuru vidū bija arī "Enter Sandman", "Master of Puppets", "Sad But True", "Nothing Else Matters", "Seek & Destroy", "One" un daudzi citi, savukārt īpašie viesi bija zviedru kolektīvs "Ghost" un norvēģu grupa "Bokassa". Iespaidīgā skatuve bija izvietota aiz Igaunijas Nacionālā muzeja jaunā ēku kompleksa.

Kā ziņo "Delfi.ee", aptaujājot apmeklētājus, šis bijis pēdējās desmitgades iespaidīgākais koncertšovs, kas Igaunijā noticis. Lai arī koncerts sācies stundu pēc tam paredzētā laika, tomēr gaidīšana atmaksājusies. "Metallica" ir lieliskā formā, un to pierādīja arī viņu episkā uzstāšanās.

"Metallica" koncerttūre "WorldWired Tour" aizsākās 2016. gadā, neilgi pēc kolektīva 10. studijas albuma "Hardwired...To Self-Destruct" iznākšanas. Šajā turnejā mūziķi jau paguvuši apmeklēt virkni Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, kā arī Āzijas un Eiropas valstu. Tikai Eiropā vien grupas koncertus apmeklējuši ap 650 000 cilvēku, turklāt slēgto koncertplatību apmeklētības rekords ticis pārspēts veselas 29 reizes.

Grupas bundzinieks Larss Ulrihs (Lars Ulrich) par šo pieredzi saka: "Grupa šobrīd izbauda savu spēku vairāk nekā jebkad. Ir sajūta, ka ļaudīm "Metallica" joprojām ir tikpat svarīga kā agrāk, kaut mēs paši bijām mazliet pārstājuši tam ticēt! Jaunā koncerttūre parādīja, cik atsaucīga ir publika pret jauno albumu un dzīvajiem koncertiem, kā arī visu to labo enerģiju, kas "Metallica" tiek dāvāta tagad."