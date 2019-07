Foto no festivāla teritorijas: kā top jau 13. 'Positivus'

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 12.00 sāksies "Positivus" festivāls, kas 26. un 27. jūlijā jau 13. reizi norisināsies Salacgrīvā. Vēl pirms festivāla vārtu vēršanas piedāvājam ieskatu festivāla teritorijā un tajā kā Salacgrīvas Zvejnieku parks pārtop par "Positivus" pasauli.

Jau ziņots, ka festivāla pirmajā dienā uzstāsies "The 1975", "Disclosure" ar DJ setu, "Cut Copy", "Elderbrook", ansis, Daddy Was A Milkman, Edavārdi, Viņa un daudzi citi, savukārt jau sestdien "Positivus" apmeklētāji varēs baudīt "Underworld", "Royal Blood", "Superorganism", Ivan Dorn, "Ewert And The Two Dragons" un citu aktuālu mākslinieku uzstāšanos.

Plašs piedāvājums gaidāms arī jaunajā deju zonā "Teritorija X", kā arī uz "Piena svētku skatuves". Visu festivāla programmu un uzstāšanās laikus var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā Programma, kā arī mobilajā lietotnē Positivus Festival '19, kas bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos.

Lai izvairītos no drūzmēšanās un stāvēšanas rindās Salacgrīvā, divu dienu ieejas biļetes pret festivāla aprocēm var apmainīt arī "Positivus" oficiālajā aproču punktā Rīgā, kas atrodas tirdzniecības parkā "Alfa" un piektdien darbosies no pulksten 10.00 līdz 20.00. Savukārt vienas dienas biļetes un VIP biļetes pret festivāla aprocēm apmainīt varēs tikai festivāla CHECK-IN teltī pie galvenās ieejas. Tiem, kuri biļetes iegādājušies ar ISIC kartes atlaidi, mainot biļeti pret aproci, obligāti jāuzrāda sava ISIC karte.

Positivus festivālā arī filmas un aizraujoša programma bērniem

Papildus bagātīgai mūzikas programmai Positivus festivāls katru gadu piedāvā arī aizraujošu un vērtīgu kino saturu. Kāpās izvietotajā un priežu ieskautajā kinoteātrī šovasar saimniekos Kino Bize, aicinot noskatīties rūpīgi atlasītas filmas un piedalīties diskusijās ar filmu veidotājiem. Festivāla pirmajā dienā kino teltī varēs noskatīties Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas studentu īsfilmas, filmas "B klases filma – iekāre un mūzika Rietumberlīnē" ("B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989"), "90. gadu vidū" ("Mid90s"), pašmāju hītu "Blakus" (pēc seansa satiekot arī filmas režisori Alisi Zariņu un galvenās lomas atveidotāju aktrisi Antu Aizupi), kā arī filmu "Eņģelis" ("El Angel") un leģendāro mūziklu "Breolīns" ("Grease").

Positivus var droši apmeklēt kopā ar bērniem – līdz 10 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas. Festivāla jaunākos apmeklētājus īpaši izveidotajā Bērnu salā gaida lieliska atpūtas, izklaides un zinātkāres rosināšanas programma. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes Laumiņas Rezidence fantastiskās laumiņas darīs visu, lai bērni lieliski pavadītu laiku, kā arī justos droši un aprūpēti abās festivāla dienās. Bērnu salā var atrasties bērni no 3 līdz 12 gadu vecumam uz laiku ne ilgāku par 4 stundām. Ieejas maksa ir 7 eiro, abonements uz abām dienām – 10 eiro. Piektdien Bērnu sala darbosies no plkst. 12:00 līdz 22:00, savukārt sestdien – no plkst. 10:00 līdz 22:00.

Festivāla māksliniekus varēs sastapt arī "Radio SWH Happy Land" chill zonā, kur tie viesosies uz sarunām ar Kasparu Breidaku. Tur atvilkt elpu starp koncertiem un dažādām aktiviātēm varēs arī ikviens festivāla apmeklētājs.

Festivālā būs tirdziņš un plaša ēdinātāju izvēle

Katru gadu neatņemama "Positivus" sastāvdaļa ir arī priežu ieskautais festivāla tirdziņš, kurā iegādājami dažādi apģērbi, aksesuāri un citas stilīgas un aktuālas lietas un pakalpojumi, kas lieliski papildina festivāla apmeklētāju tēlu. Šajā nedēļas nogalē tirdziņā varēs sastapt tādus modes zīmolus un veikaliņus kā kā "Hebe", ZIB, M50, "Blank Blank", "Happeak", "Be-with", "Bumm Bag", "Kuma Design" un citus. Savu festivāla stilu varēs papildināt arī ar tetovējumiem, ko var uzklāt gan uz ādas, gan apģērba, gan dažādiem ziedu matu rotājumiem un citiem aksesuāriem.

Savukārt izsalkumu divu dienu garumā palīdzēs remdēt daudzveidīgs un plašs ēdinātāju klāsts. "Positivus Food Court" jeb ēdināšanas zonā gardas maltītes gatavos tādi ēdinātāji kā "Pica Lulu", "Meat Chef", "Woki Toki", "Turkebab", "Grill & Wine", "Trick Truck", "Narvesen", "Fresh Café" and "Smoothie Bar", "Kaķu māja" un citi.