Foto: Noslēdzies starptautiskais džeza festivāls 'Rīgas ritmi 2022'

Noslēdzies 22. starptautiskais improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāls "Rīgas ritmi".

Tas norisinājās vairākās galvaspilsētas vietās no 29. jūnija līdz 2. jūlijam, kad Rīgā uzstājās džeza grandu supergrupa "Modern Standards Supergroup" ar Billiju Kobhemu (Billy Cobham) un Rendiju Brekeru (Randy Brecker) sastāvā, globālās mūzikas apvienība "Ayom" no Portugāles, amerikāņu dziedātājs Klarks Bekhems (Clark Beckham), grupa "Very Cool People" ar dziedātāju Paulu Saiju, britu dziedātājs, multiinstrumentālists Zantonē Bleks (Xantoné Blacq) un citi mākslinieki.

Kā norāda festivāla organizatoru pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis, spilgtākais "Rīgas ritmu" brīdis bijis "Modern Standards Supergroup" koncerts, kurā kopā uzstājās piecas pasaules džeza zvaigznes – bundzinieks Billjjs Kobhems, trompetists Rendijs Brekers, saksofonists Bils Evanss (Bill Evans), pianists Nīls Lan Dokijs (Niels Lan Doky) un basists Linlijs Marta (Linley Marthe). Supergrupas koncertu apmeklēja arī daudzi pašmāju mūziķi, ieskaitot Maestro Raimondu Paulu, Zigmaru Liepiņu, Aivaru Hermani un vēl citus, kuru vērtējums bija viennozīmīgs – visaugstākās klases džezs mūsu pašu festivālā "Rīgas ritmi".

Foto: Publicitātes foto

"Katra uzstāšanās mums ir liels notikums," uzsvēra Billijs Kobhems. "Īpaši pēc pandēmijas laika. Tādēļ vienmēr ir milzīgs prieks uzspēlēt tik skaistā vietā, tik atsaucīgai publikai."

Par spilgtu skatuves šovu parūpējās starptautiskā globālās mūzikas apvienība "Ayom" no Portugāles, gan vizuāli, gan audiāli meistarīgi sajaucot kopā ietekmes no Brazīlijas, Āfrikas un Vidusjūras valstu muzikālajām tradīcijām. Kolorītākā grupas "Ayom" dalībniece ir tās vadītāja – vokāliste un perkusioniste Žabu Moralesa (Jabu Morales), kura koncerta beigās nodemonstrēja galvu reibinošus brazīļu frevo dejas stila trikus, bet uzstāšanās dienas rītā Latvijas Radio 1. studijā kopā ar kolēģiem sniedza arī ekspresīvu meistarklasi Latvijas mūzikas studentiem.

"Mēs vienmēr cenšamies atrast tiešu saikni ar publiku bez kaut kādām iedomātām robežām," teica Moralesa. "Mums nevajag saprast vienu valodu. Pietiek savienoties caur mūziku un ritmu. Un šī savienošanās vienmēr ir kaut kas maģisks. Bijām tiešām priecīgi uzstāties lieliskajai publikai Rīgā!"

Foto: Publicitātes foto

Pārliecinošu koncertu festivālā "Rīgas ritmi" sniedza arī amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors Klārks Bekhems, kurš arīdzan bija viens no meistarklašu vadītājiem. Jau tradicionāli festivālā jaunu dziesmu programmu piedāvāja arī latviešu džezfanka grupa "Very Cool People". Šoreiz kopā ar kopā ar jauno un daudzsološo dziedātāju Paulu Saiju.

Šie festivāla koncerti notika ainaviskajā Rīgas Doma dārzā, savukārt vēl viena skatuve bija izvietota citā lokācijā – mākslas centrā "Noass" uz AB dambja. Tur darbojās džeza izdevniecības "Jersika Records" kūrētā skatuve "Jersika Stage". Ar neparastiem, eksperimentālākiem priekšnesumiem skatītājus pārsteidza klavesīniste un klavicimbaliste Ieva Saliete un psihedēliskā džezroka apvienība "Psychosis Amoralis", bet par lieliskai džeza un fanka ballītei pietuvinātāku atmosfēru parūpējās amerikāņu bundzinieks, konkursa "Riga Jazz Stage 2022" laureāts Domoi Brančs (Domo Branch), "Hammond" ērģeļu pārvaldītājs Atis Andersons ar savu trio, neo-fusion grupa "Lupa", kā arī ekspresīvais britu džeza, fanka un soulmūzikas dziedātājs un multiinstrumentālists Zantonē Bleks ar savu kvartetu.

"Mani visvairāk aizrāva tieši "Jersika Stage" koncerti, jo tā bija lieliska iespēja uzzināt vairāk tieši par Latvijas džeza skatuvi," teica Polijas Radio 2 galvenās džeza programmas veidotājs Tomāšs Gregorčiks (Tomasz Gregorczyk). "Tāpat biju sajūsmā par enerģisko "Very Cool People" uzstāšanos."

Foto: Publicitātes foto

Festivāla oficiālie jam session kontrabasista Andra Gruntes trio vadībā norisinājās "Riga Jazz Lounge" bārā viesnīcā "Radisson Blu Latvija". Tur notika arī itāļu mākslinieku koncerti, kuros uzstājās ģitārists Daniele Mammarella kopā ar latviešu kolēģi Reini Jauno, dziedātāja, "Riga Jazz Stage 2022" laureāte Valentina Fin un ģitārists Filippo Ieraci.

Festivāla programma tiks turpināta arī rudens sesijās "Art of Riga Jazz" Latvijas Radio 1. studijā. Jau zināms, ka 11. novembrī Rīgā uzstāsies spāņu dziedātāja un tromboniste Rita Pajesa (Rita Payés). Plašāka informācija par festivālu pieejama mājaslapā.

Festivāls "Rīgas ritmi 2023"notiks no 6. līdz 8. jūlijam, norāda Zaviļeiskis.