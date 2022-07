Foto: Par spīti lietavām Lucavsalā top 'Positivus' skatuves

Jau visu šo nedēļu intensīva darbošanās notiek Lucavsalā, kur nedēļas nogalē notiks mūzikas festivāls "Positivus". "Delfi" bija iespēja ielūkoties festivāla teritorijā, kur otrdien, 12. jūlijā, par spīti lietavām, tiek būvētas "Positivus" skatuves un iekārtota teritorija.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no piektdienas, 15. jūlija, pulksten 12 līdz 02, un no sestdienas, 16. jūlija, pulksten 12 līdz 02. Savukārt,neliela telšu pilsētiņa (ierobežotā skaitā) apmeklētājiem būs atvērta no 15. jūlija pulksten 10 līdz 17. jūlija pulksten 12.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Kā ik gadu jau ir bez maksas lejupielādējama "App Store" un "Google Play" veikalos. Lietotnē ir atrodama pilna festivāla programma ar visu mākslinieku uzstāšanās laikiem. Kā ik gadu, ir iespēja sastādīt pašam savu programmu.

Atgādinām, ka festivālā divu dienu garumā būs baudāma krāšņa mūzikas programma, kino klasika un aizraujošas aktivitātes koncertu starplaikos. Kā iepriekš ziņots, festivālā uzstāsies tādi mākslinieki kā A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, "The Avalanches" (DJ Set), Caribou, Asafs Avidans, Yves Tumor, Thundercat, Bas, kā arī pašmāju mūzikas zvaigznes ansis, Eirovīzijas sensācija "Citi zēni", Arturs Skutelis, rolands če un citi.