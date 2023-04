Foto: Pauls un Keišs tiekas programmā 'Vīrieši labākos gados'

Mūzikas namā "Daile" aprīļa sākumā pirmizrādi piedzīvojusi jauna koncertprogramma "Vīrieši labākos gados", kurā, kā piesaka rīkotāji, "ar smaidu par sevi un citiem" apvienojušies Maestro Raimonds Pauls un Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs.

"Latviešu estrādē, latviešu teātros un Latvijas politiskajā dzīvē ir daudz vīriešu labākos gados. Uz skatuves būs divi - viens no estrādes un džeza, otrs no teātra un kino pasaules. Bet - katrs no priekšnesumiem var atnest pārsteigumu, un Keišs var kļūt par kādu citu vīrieti labākos gados," tā par jauno programmu raksta Mūzikas nama "Daile" producente Anda Zadovska.

Programmā "Vīrieši labākos gados" Raimonda Paula dziesmas un Andra Keiša aktiermeistarība parādās citā gaismā. Abiem māksliniekiem skatuves priekšnesuma izveidē palīdzējusi kustību konsultante Liene Grava.

Jaunais uzvedums piedzīvojis ievērojamu skatītāju atsaucību, tāpēc izziņotas vairākas papildizrādes – 13. un 14. aprīlī, kā arī 9. un 10. maijā. Biļetes uz izrādēm "Vīrieši labākos gados" pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.