Foto: Pazīstamie igauņi ‘Ewert and the Two Dragons’ priecē fanus ‘Palladium’

Rīgā, koncertzālē "Palladium", 9. februāra vakarā uzstājās pazīstamā igauņu indie rock grupa "Ewert and the Two Dragons", prezentējot savu jaunāko albumu "Hands Around The Moon". Albuma turneja aizsākās jau 17. janvārī ar koncertu Tallinā.

Par šo albumu grupa jau saņēmusi trīs Igaunijas mūzikas balvas – kategorijās "Labākā gada grupa", "Labākais roka albums", un "Labākais gada albums", par "Hands Around The Moon".

Jauno albumu "Hands Around The Moon" grupa laida klajā 2018. gada novembrī. 11 dziesmas, kuru radīšanas procesā grupa eksperimentēja ar dažādiem producentiem, līdz nonāca pie veiksmīgas sadarbības ar Sanderu Molderu no Igaunijas.

"Ewert and the Two Dragons" iepriekšējo lielo koncertu Latvijā sniedza 2017. gada vasarā festivālā "Fono Cēsis", bet pagājušā gada nogalē ar iepriekš neizziņotu uzstāšanos pārsteidza bāra "I Love You" atvadu balles apmeklētājus.

Šobrīd starptautiski atzīto un savā dzimtenē populāro Igauņu grupu ar Rīgu un Latviju saista īpašas attiecības. 2011. gadā latviešu izdevēji un bāra "I Love You" īpašnieki laida klajā "Ewert and the Two Dragons" otro albumu "Good Man Down", kas atnesa tai gan nozīmīgu apbalvojumus dzimtenē, padarot to par vienu no šobrīd zināmākajām igauņu muzikālajām apvienībām.