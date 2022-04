Foto: Pēc divu gadu pārtraukuma ASV noticis leģendārais 'Coachella' festivāls

Pēc divu gadu pārtraukuma, kad Covid-19 pandēmijas dēļ brīvdabas festivālu dzīve bija apstājusies, Lieldienu brīvdienās Kalifornijā noticis viens no zināmākajiem populārās mūzikas nozares pasākumiem - "Coachella" festivāls. Ierasti tiek uzskatīts, ka ar "Coachella" tiek atklāta vasaras festivālu sezona.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā pirmspandēmijas laikā, festivāls trīs dienu garumā pulcēja šā brīža aktuālākās popa, hip-hopa un rokmūzikas zvaigznes, kā arī tūksošiem festivāla atmosfēras baudītāju, iztiekot bez pēdējos gados ierastajiem Covid-19 ierobežojumiem.

Festivāla galvenie mākslinieki šogad bija Harijs Stails, kuru publika pazīst arī kā grupas "One Direction" dalībnieku, popmūzikas sensācija Billija Eiliša, kā arī zviedru elektroniskās mūzikas supergrupa "Swedish House Mafia" kopā ar reperi The Weekend. Tāpat festivālā uzstājās reperis Lil Baby, austrāliešu mūziķis un dīdžejs Flume, repere un dziedātāja Doja Cat, grupa "Idles", Rīgā, "Positivus" festivālā gaidāmie Jamie xx un Megan Thee Stallion un daudzi citi. Ar iepriekš neizziņotu koncertu festivāla apmeklētājus pārsteidza grupa "Arcade Fire". Tāpat "Coachella" publiku iepriecināja pagājušā gada Eirovīzijas uzvarētājgrupa "Maneskin", deju mūzikas veterāns "Fat Boy Slim", repa duets "Run the Jewels" un daudzi citi.

Mūzikas un mākslas festivāls "Coachella" notiek kopš 1999. gada un ir kļuvis par vienu no apmeklētākajiem un pelnošākajiem mākslas un mūzikas festivāliem ASV.

Kopš 2012. gada lielā pieprasījuma dēļ festivāls ar identisku mākslinieku sarakstu notiek divas nedēļas nogales pēc kārtas. Tāpēc jau no 22. līdz 24. aprīlim ir gaidāma "Coachella" otrā nedēļas nogale. Līdzīgi kā Lieldienu brīvdienās, arī nākamajā nedēļas nogalē lielākā daļa festivāla koncertu būs skatāmi bez maksas tiešraidē "Youtube", "Coachella" oficiālalā kontā.