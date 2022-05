Foto: Portugāļu fado mūzikas zvaigznes uz 'Lielā dzintara' skatuves

Sestdien, 28. maijā, koncertzāles "Lielais dzintars" pavasara koncertsezonu noslēdza emocijām bagāts fado dziesmu un melodiju vakars kopā ar talantīgo dziedātāju Saru Korrēju un trīs ģitārspēles virtuoziem Anžēlu Freiri, Djogu Klementi un Frederīku Gatu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Fado izzinošajā notikumu sērijā "Pasaule Lielajā dzintarā" skanēja pirmo reizi. Sara Korrēja (Sara Correia) ar savu intensīvo, dūmakaino un valdzinošo balsi klausītājiem veltīja dziesmas par skumjām, dzīvesprieku, dziļu jūtu pasauli un cīņassparu, kurām īpaši autentisku noskaņu piešķīra šī žanra galvenā instrumenta – ģitāras – pavadījums. Dziedātāja kopā ar ģitāristiem izpildīja tradicionālās, populārās un arī mūsdienu fado dziesmas, atklājot portugāļu tautas dvēseli.

Sara Korrēja, uzrunājot klausītājus, no atskaņotajām dziesmām īpaši izcēla "Porquê Do Fado", kas tiešā tulkojumā nozīmē "Kāpēc fado". Pirms dziesmas izpildīšanas Sara atklāja: "Fado ir mana dvēsele, mana āda." Šajā dziesmā dziedātāja atklāja savas sajūtas par fado un to, kādēļ starp viņas dzīvi un šo mūzikas žanru var likt vienādības zīmi, vēsta koncerta rīkotāji.

Foto: Edgars Pohevičs

Koncerta apmeklētāji iepazina arī autentisko fado ģitārspēles skanējumu. Anžēlu Freire (Ângelo Freire) spēlēja portugāļu ģitāru (guitarra portuguesa), Djogu Klemente (Diogo Clemente) – sešstīgu ģitāru (viola de fado) un Frederīku Gatu (Frederico Gato) – akustisko basģitāru (viola baixo). Šo ģitāru kopskanējums fado dziesmām radīja saviļņojošu un dinamisku noskaņu, savukārt koncerta noslēguma daļā katru instrumentu bija iespējams dzirdēt atsevišķi mūziķu solo izpildījumos.

"Kaut arī fado žanrs bieži vien tiek asociēts ar neizsakāmām skumjām un zaudējuma sajūtu, koncertā dzirkstīja dziesmas ar priecīgām un ritmiskām noskaņām, kurām klausītāji aizrautīgi sekoja līdzi ar aplausiem. Sara Korrēja pārstāv dziedātāju paaudzi, kas atdzīvina šo žanru ar mūsdienīgākām vēsmām, radot vidusceļu starp tradicionālo un tumšo fado un tā moderno, gaišāko iemiesojumu," raksta organizatori.

Koncertprogrammā mūziķi izpildīja dziesmas no Saras jaunākā "Latin Grammy" balvai nominētā albuma "Do Coração" un kritiķu augsti novērtētā debijas albuma "Sara Correia", kā arī citas tradicionālās un populārās fado dziesmas.

"Lielā dzintara" pārstāvji arī informē, ka vasaras sezonā koncertzāles organizētie pasākumi tiks rīkoti atdzimušajā koncertdārzā "Pūt, vējiņi!". 6. augustā pulksten 19 gaidāms Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda džeza un instrumentālās mūzikas koncerts kopā ar Daumantu Kalniņu, Elzu Rozentāli un Aivaru Hermani. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.