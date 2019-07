Foto: 'Positivus' telšu pilsētiņā ierodas pirmie ballētāji

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 12.00 sākas "Positivus" festivāls, kas 26. un 27. jūlijā jau 13. reizi norisināsies Salacgrīvā. Festivāla telšu pilsētiņā, kas darbosies līdz svētdienas pulksten 15.00, jau iekārtojušies pirmie ballētāji.

Jau ziņots, ka festivāla pirmajā dienā uzstāsies "The 1975", "Disclosure" ar DJ setu, "Cut Copy", "Elderbrook", ansis, Daddy Was A Milkman, Edavārdi, Viņa un daudzi citi, savukārt jau sestdien "Positivus" apmeklētāji varēs baudīt "Underworld", "Royal Blood", "Superorganism", Ivan Dorn, "Ewert And The Two Dragons" un citu aktuālu mākslinieku uzstāšanos.

Plašs piedāvājums gaidāms arī jaunajā deju zonā "Teritorija X", kā arī uz "Piena svētku skatuves". Visu festivāla programmu un uzstāšanās laikus var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā Programma, kā arī mobilajā lietotnē Positivus Festival '19, kas bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos.

Lai izvairītos no drūzmēšanās un stāvēšanas rindās Salacgrīvā, divu dienu ieejas biļetes pret festivāla aprocēm var apmainīt arī "Positivus" oficiālajā aproču punktā Rīgā, kas atrodas tirdzniecības parkā "Alfa" un piektdien darbosies no pulksten 10.00 līdz 20.00. Savukārt vienas dienas biļetes un VIP biļetes pret festivāla aprocēm apmainīt varēs tikai festivāla CHECK-IN teltī pie galvenās ieejas. Tiem, kuri biļetes iegādājušies ar ISIC kartes atlaidi, mainot biļeti pret aproci, obligāti jāuzrāda sava ISIC karte.