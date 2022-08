Foto: 'Prāta vētra' ar grandiozu koncertu Mežaparkā noslēdz Latvijas turneju

Ar vērienīgu, teju trīs stundas ilgu koncertu atjaunotajā Mežaparka Lielajā estrādē savu Latvijas turneju 20. augusta vakarā noslēdza grupa "Prāta vētra".

Kā allaž, "Prāta vētra" savā koncertā bija parūpējusies par iespaidīgu viesu sastāvu. Kā iesildošais mākslinieks šajā turnejā bija aicināts Jānis Šipkēvics juniors, kurš uzstājās ar savu soloprojektu "Shipsea", savukārt "Prāta vētrai" uz skatuves pievienojās gan albumā "Gads bez kalendāra" pieaicinātie mākslinieki ansis un "Tautumeitas". Tāpat koncertu bagātināja reperis Gustavo, grupa "Instrumenti", kā arī Kristīne Pāže, Intars Busulis un Dons.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Koncerta programma bija veidota no jaunākā albuma "Gads bez kalendāra" dziesmām un laika pārbaudi izturējušiem hitiem, sākot no grupas pirmajiem albumiem līdz pat Dziesmu svētku himnai "Mana dziesma", kas daļēji izskanēja ukraiņu valodā un bija viens no koncerta emocionālākajiem brīžiem. Jāatgādina, ka "Prāta vētra" Ukrainas kara bēgļus bija pasludinājusi par šīs turnejas goda viesiem, kas koncertus varēja apmeklēt bez maksas.

Jau ziņots, ka "Prāta vētra" jaunāko Latvijas turneju "Gads bez kalendāra" uzsāka 23. jūlijā savā dzimtajā pilsētā Jelgavā. Vēlāk sekoja koncerti Valmierā, Daugavpilī un Ventspilī. Par koncertturnejas skatuves vizuālo konceptu un scenogrāfiju rūpējās Kaspars Roga un Ainars Pastars ("Kompānija NA"), ko papildināja labāko gaismu režisoru un videomākslinieku veidoti krāšņi gaismu un video efekti.