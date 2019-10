Foto: Rēzeknē izskanējis ceturtais ērģeļmūzikas festivāls 'ORGANismi'

Svētdien, 13. oktobrī, Latgales vēstniecībā "Gors" noslēdzās ceturtais ērģeļmūzikas festivāls "ORGANismi", kurā izskanēja četri muzikāli notikumi, turpinot festivāla galveno domu – parādīt ērģeļu kā koncertinstrumenta dažādību un iespējas. Festivālā solokoncertu sniedza spožā vācu džeza ērģelniece Barbara Denerleina, "ORGANismi" mākslinieciskā vadītāja Iveta Apkalna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri atskaņoja Jongena un Ķeniņa ērģeļu simfonijas, pirmizrādi piedzīvoja koncertuzvedums "Origin", kurā saspēlējās Apkalna, mūziķis Jānis Šipkēvics un meiteņu koris, kā arī svētdienas rītā paši mazākie klausītāji, klausoties ērģeļmūzikas improvizācijās, kopā ar Vari Klausītāju radīja savu festivāla stāstu.

Festivāla "ORGANismi" dzimšanas iemesls bija digitālo ērģeļu "Johannus Eclessia" iegāde 2014. gadā, ļaujot Latgales vēstniecībai "Gors" kļūt par pirmo koncertzāli Latvijā, kurā līdz ar jauno instrumentu iespējams atskaņot vēl plašāku muzikālo repertuāru. Instrumenta iegādes iniciatore un īstenotāja ir pasaulē zināmā ērģelniece Iveta Apkalna, kurai Rēzekne ir dzimtā pilsēta.

Ērģeļmūzikas festivāls kļuva par loģisku tālāko soli, kas savu radošo īstenošanu piedzīvojis nu jau četras reizes. "ORGANismi", kura nosaukumā ir spēle starp vārdiem "organ" (no grieķu val. ērģeles) un "organismi" (sarežģīti radījumi, kuriem raksturīga vielu un enerģijas apmaiņa), pilnībā piepildījis sākotnēji izvirzīto mērķi – svinēt, radīt un domāt par ērģelēm, kā arī parādīt to, cik dažāda var būt ērģeļmūzika un cik daudzveidīgas iespējas tai skanēt kopā gan ar citiem instrumentiem, gan kļūt par daļu no lielākiem stāstiem.

Katrā festivāla "ORGANismi" reizē par soloprogrammu parūpējas kāds ērģelnieks-viesmākslinieks. Rēzeknē jau viesojies vācu ērģeļu improvizators Ansgars Valenhorsts, Francijas ērģelnieku duets Nadži Hakims un Marija-Bernadete Djuforse, izcilais ungāru ērģeļmūzikas improvizators Lāslo Fassangs, bet šajā gadā ar soloprogrammu festivālu 10. oktobrī atklāja un apmeklētājus, savienojot ērģeļu spēli un džeza mūziku, priecēja vācu ērģelniece Barbara Denerleina, atskaņojot savu jaunāko koncertprogrammu "My moments". Piektdien, 11. oktobrī, "Gors" Lielajā zālē satikās Iveta Apkalna un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ar divu ērģeļu simfoniju atskaņojumu – izskanēja beļģu komponista Jozefa Jongena "Sinfonie Concertante" un Kanādas latviešu komponista Tālivalda Ķeniņa, kuram šogad tiek atzīmēta 100. gadadiena, "Sinfonia Concertata" (Astotā simfonija). Koncerta pirmajā daļā, kopā ar Ivetu atskaņojot Sezāra Franka Prelūdiju, fūgu un variācijas op. 18, viesojās arī jaunais pianists Kārlis Gusts Zariņš, kurš saspēlē ar ērģelnieci spoži debitēja šī gada vasarā koncertā "Dzimuši Latvijā" Jūrmalā.

Nemainīga festivāla tradīcija ir kāds jaunuzvedums, kura veidošanā piedalās arī Rēzeknes bērni vai jaunieši – sestdien, 12. oktobrī, skatītāju vērtējumam tika nodots uzvedums "Origin", par kura dalībniekiem kļuva Iveta Apkalna, Jānis Šipkēvics jeb Shipsea un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas meiteņu koris "Krelles" diriģenta Jāņa Veličko vadībā. Pirmajā festivālā "ORGANismi" 2015. gadā, Raiņa jubilejas iedvesmots, tapa teatrāls uzvedums "Saule. Bērni. Rainis", otrajā festivālā itāļu rakstnieka Džanni Rodāri pasakas pārtapa muzikālā stāstā "Ja es būtu", pērn Iveta, bērni un mūziķis Renārs Kaupers radīja dzīvesprieka pilnu uzvedumu "Viens prāts ar otru". Šogad festivāla rīkotāju aicinājumam atsaucās mūziķis Jānis Šipkēvics, kopīgā sadarbībā radot koncertuzvedumu, kuru caurvija aktuālā vides un klimata pārmaiņu tēma, ietērpta Filipa Glāsa, Arvo Perta, Deivida Langa, kā arī paša Šipkēvica mūzikā. Festivāla noslēgumā svētdienas rītā ciemos tika gaidīti paši mazākie klausītāji, lai izrādē-improvizācijā Vara Klausītāja vadībā kopā ar mākslinieci Ingrīdu Ivani un ērģelnieci Ivetu Apkalnu radītu savu festivāla pasaku.

Šī gada festivāls izskanējis īpaši piesātināti un iedvesmojoši, par paveikto gandarījot gan tā rīkotājus un dalībniekus, gan arī apmeklētājus. Festivāla mākslinieciskā vadītāja Iveta Apkalna, stāstot par sajūtām pēc ceturto "ORGANismu" noslēgšanās, saka: "Tas, kas rada gandarījumu pēc festivāla, pirmkārt, ir stabilās tradīcijas sajūta, kuru piedzīvot dodas klausītāji ne tikai no dažādām Latvijas vietām, bet publikā sadzirdami arī ārvalstu viesi. Otrkārt, esam iemantojuši savu nišu un vietu Latvijas kultūras dzīvē, ir pārliecība, ka mūs vairs nevar nepamanīt, un, treškārt, jo īpaši prieks, ka reģions – Latgale – un koncertzāle arvien vairāk un tālāk izskan ne tikai kā kultūras vieta, bet tieši vieta, kur svin un mīl ērģeļmūziku."

Ērģeļmūzikas festivālu "ORGANismi" kopš 2015. gada rīko Latgales vēstniecības "Gors" komanda un ērģelniece Iveta Apkalna. Nākamais, nu jau piektais jubilejas festivāls, notiks 2020. gada rudenī no 20. līdz 25. oktobrim. Festivāla "ORGANismi" norisi atbalsta Rēzeknes pilsētas dome un Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamība Latgales vēstniecībā "Gors"".