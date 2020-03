Foto: Rīgā ierakstīta amerikāņu koncertuzveduma 'Women Warriors: The Voices of Change' mūzika

No 24. februāra līdz 2. martam Rīgā, Latvijas Radio studijā strādāja pazīstamā amerikāņu diriģente un producente Eimija Andersone (Amy Andersson) un Amerikā dzīvojošā latviešu komponiste Lolita Ritmanis, lai ierakstītu koncertuzveduma "Women Warriors: The Voices of Change" ("Varones: Pārmaiņu balsis") muzikālo materiālu.

Abas sievietes strādāja kopā ar skaņu inženieriem Marku Mattsonu (ASV) un Vari Kurmiņu (Latvija). 19 skaņdarbu ierakstam sadarbībā ar Edgaru Saksonu tika atlasīti mūziķi no labākajiem Rīgas orķestru mūziķiem, turklāt ieraksta laikā tika filmēti materiāli gaidāmajai dokumentālajai filmai "Women Warriors: The Voices of Change" ("Varones: Pārmaiņu balsis"), kuru paredzēts sūtīt uz filmu festivāliem un izmantot reklāmas materiālos īpašiem projektiem ar orķestriem un universitātēm.

Atgādinām, ka koncertuzvedums un Eimijas Andersones diriģētais orķestris "Orchestra Moderne" triumfālu pirmizrādi un debiju piedzīvoja pagājušā gada 20. septembrī Ņujorkā, Linkolna centrā. Šā darba divpadsmit daļas atspoguļo 800 gadu cīņu par sievietes tiesībām un cilvēktiesībām. Desmit komponistes radīja orģinālskaņdarbus sinhronizācijā ar dokumentālo filmu (tā tapa paralēli koncertprogrmmai), turklāt koncertā arī iekļautas dziesmas un solistes. Amerikā dzīvojošā latviešu komponiste Lolita Ritmanis vērienīgajam koncertuzvedumam komponējusi trīs daļas, turklā, pateicoties viņas aktivitātēm, fināla skaņdarbā "We Rise" ("Mēs ceļamies") skaņdarba pirmatskaņojumā Linkolna centrā piedalījās Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara" (diriģentes Airas Birziņas vadībā.) Prese un klātesošā publika sveica "Women Warriors" autores, māksliniekus un diriģenti par sniegto unikālo pieredzi, bezprecedenta sadarbību, sociālo ietekmi un spēju iedvesmot cerību un drosmi.