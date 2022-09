Foto: Rīgā koncertē stilīgā un talantīgā dziedātāja LP

Ar jaunu programmu otrdienas, 20. septembra, vakarā "Arēnā Rīga" uzstājās amerikāņu dziedātāja Laura Pergolicci, plašāk atpazīstama ar pseidonīmu LP.

LP Latvijā ieradās, popularizējot savu jaunāko albumu "Churches", kas iznāca pagājušā gada nogalē. Taču koncerta apmeklētāji tika lutināti ar hitiem arī no iepriekš izdotajiem albumiem, tai skaitā 2016. gadā izdotā "Lost on You", kas līdz ar albuma tituldziesmu atnesa mūziķei pasaules slavu.

Ņujorkas itāliešu-amerikāņu ģimenē dzimusī LP muzikālo talantu atklājusi jau bērnībā, sākumā par savu balsi kautrējusies, tomēr tas nav traucējis viņai apgūt ģitāras, ukuleles un harmoniku spēli.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Dziedātājas debijas albums "Heart-Shaped Scar" iznāca 2001. gadā, tomēr starptautiskus panākumus tas neguva. Līdzīgi arī otrais, 2004. gadā izdotais, albums "Suburban Sprawl & Alcohol" vēl nenesa popularitāti un komerciālo veiksmi, lai gan saņēma atzinīgas, pat slavinošas kritiķu atsauksmes.

Mūziķes talants tika pamanīts vērienīgajā mūzikas konferencē "South By Southwest" (SXSW), kas ik gadu notiek Ostinā, Teksasā. Tomēr pēc vairākām neveiksmēm un uzskatu nesakritībām ar ierakstu kompānijām, pasaules slava joprojām nenāca. Tiesa, LP bija kļuvusi par pieprasītu hitu sacerētāju popmūzikas zvaigznēm. Viņas roka pielikta dziesmām, ko dzied Šēra, Riana, Kristīna Agilera, Heidija Montāga, "Backstreet Boys" un citi.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Lai gan dziedātāja jau bija pamanīta, atzinīgi novērtēta un ražīgi koncertējoša, par lielo izlaušanos uzskatāms viņas albums "Lost on You" (2016), kura hits "Muddy Waters" tika iekļauts seriāla "Orange is the New Black" skaņu celiņā, bet albuma tituldziesma piedzīvoja slavas gājienu pa 17 dažādu pasaules valstu mūzikas topu spicēm.

Kopumā dziedātāja izdevusi sešus studijas albumus, no tiem jaunākais "Churches" iznāca 2021. gada decembrī.