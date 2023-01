Foto: Rīgā publiku saviļņo simfometāla grandi 'Epica' un 'Apocalyptica'

"Arēnā Rīga" 19. janvāra vakarā izskanējis divu nozīmīgu Eiropas simfometāla grupu koncerts – kopējās turnejas ietvaros Latvijā uzstājās nīderlandiešu grupa "Epica" un somu "Apocalyptica". Koncertā kā iesildītāji bija aicināti somu progmetāla grupa "Wheel".

Abas grupas apvienojušās kopējā projektā – turnejā "The Epic Apocalypse Tour". Šāda iecere – sarīkot faniem simfometāla svētkus, vienā vakarā piedāvājot abu grupu koncertus, kā arī iesildītāju priekšnesumu – radusies jau pirms vairākiem gadiem, tomēr pandēmijas ierobežojumu dēļ vairākkārt tika pārcelta un mainīta. Pagājušā gada izskaņā – decembra vidū - pie klausītājiem nonāca jauna "Apocalyptica" dziesma - "Rise Again", ar "Epica" dziedātāju Simonu Simonsu viesvokālistes lomā. Tā ir jauna versija 2020. gada albumā "Cell-O" atrodamajai instrumentālajai kompozīcija "Rise". Kā iepriekš paudis "Apocalyptica" dalībnieks Eika Topinens, jaunā "Rise Again" ir ideāli piemērota Simonas Simonsas unikālajai balsij.

Abu grupu kopīgā turneja turpināsies jau 20. janvārī ar koncertu Tallinā, bet turpmāk gaidāmas uzstāšanās Oslo, Stokholmā, Kopenhāgenā, Amsterdamā, Hamburgā un citās Eiropas pilsētās. "The Epic Apocalypse Tour" noslēgsies 23. martā Leipcigā, Vācijā.

Somu čellistu grupas "Apocalyptica" vārds ir pazīstams jau kopš 90. gadiem – kvartetu 1993. gadā izveidoja četri akadēmiski izglītoti Sibeliusa akadēmijas studenti. Starptautisku atpazīstamību "Apocalyptica" guva ar "Metallica" un citu smagās mūzikas grupu populārāko dziesmu kaverversijām. Taču pakāpeniski čellu kvartets repertuāru sāka veidot no savām oriģinālkompozīcijām.

Līdz šim izdoti deviņi "Apocalyptica" studijas albumi (2022. gada aprīlī apvienības līderis Eika Topinens medijiem atklāja, ka pamazām topot desmitais), un to kopējā tirāža pārsniedz četrus miljonus. Grupa uzstājusies gan ar saviem jaunības elkiem "Metallica", gan sniegusi ap tūkstoš solo un festivālu koncertu.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Nīderlandiešu grupas "Epica" stāsts sācies 2002. gadā, kad ģitārists un komponists Marks Jansens pameta savu iepriekšējo grupu "After Forever". Viņš vēlējās radīt apvienību, kura tiektos vairāk klasiskās, pat simfoniskās mūzikas virzienā. Pēc vairāku dalībnieku nomaiņas par grupas kodolu kļuvis tik solistes - mecosoprāna Simonas Simonsas un Marka tandēms.

Jansena vadībā grupa pakāpeniski paplašinājusi savas žanriskās – simfometāla – robežas. Kā uzsver koncerta rīkotāji, dažādos grupas daiļrades posmos saklausāmi gotiskā, "thrash metal", "black metal" un citu metāla virzienu elementi, kuri savijas gan ar austrumu, gan ķeltu muzikālajām ietekmēm.

20 gadu laikā "Epica" izdevusi astoņus studijas albumus un sniegusi vairākus simtus koncertu.