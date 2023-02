Foto: Rīgā trokšņo amerikāņu 'noise rock' grupa 'A Place To Bury Strangers'

Ģertrūdes ielas teātrī sestdien, 4. februārī, uzstājās inovatīvā amerikāņu "noise rock"/ "shoegaze"/"post-punk" grupa "A Place To Bury Strangers". Grupa uzstāšanos Latvijā bija iekļāvusi savā Eiropas turnejā.

Rīgas koncertu iesildīja ekspresīvais projekts "MVTANT" no Teksasas, ASV un pašmāju "Gamechanger Audio" paspārnē izveidotā rock/punk grupa "Oil & Gas".

"A Place To Bury Strangers" dibināta 2003. gadā Bruklinā, ASV un nereti tiek dēvēta par "skaļāko grupu Ņujorkā". Grupu izveidojis Olivers Akermans, bet pēdējos gados sastāvam pievienojušies basģitārists Džons Fedovics un bundziniece Sandra Fedovica.

2021. gadā “A Place To Bury Strangers” jaunajā sastāvā izdeva EP jeb minialbumu "Hologram". Savukārt 2022. gada februārī pie faniem nonāca ilgi gaidītais grupas sestais albums "See Through You", kas saņēmis slavinošas atsauksmes no mūzikas kritiķiem un arī grupas faniem.