Foto: Robijs Viljamss ar grandiozu šovu priecē fanu pūli Rīgā

Ceturtdienas, 9. marta, vakarā "Arēnā Rīgā" ar grandiozu šovu un labāko dziesmu izlasi viesojās viens no šā brīža pasaules šovbiznesa spožākajiem spīdekļiem – britu popmūzikis Robijs Viljamss.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viens no pasaulē komerciāli veiksmīgākajiem skatuves māksliniekiem, globālā superzvaigzne un "dižais izklaidētājs" Robijs Viljamss Latviju apmeklēja, svinot savas solo karjeras 25 gadu jubileju un piedāvājot labāko hitu programmu. Koncerta īpašo viesu statusā bija projekts "Lufthaus", kurā piedalās arī pats Viljamss.

Koncertā skanēja tādi hiti kā "Let Me Entertain You", "Eternity", "Rock DJ", "No Regrets", "Angels", vairākas grupas "Take That" dziesmas un citi grāvēji.

Atgādinām, ka koncerts tika pilnībā izpārdots neilgi pēc tā izziņošanas 2022. gada rudenī.