Foto: 'Sākam pavasari!' Rīgā atklāts festivāls 'Windstream'

20. martā Rīgā, VEF Kultūras pilī atklāts festivāls "Windstream". Koncertā "Sākam pavasari!" satikās orķestra "Rīga" bigbends un solisti, "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Programmā skanēja 20. gadsimta deju mūzika – svings, tango, rokenrols un citi deju žanri; tika atskaņoti tādi skaņdrbi kā "Besame mucho", "Sway", "Libertango", "New York, New York" u. c. Priekšnesumus ar deju stāstiem radīja horeogrāfi un dejas mākslinieki Egija Abaroviča un Reinis Rešetins, kā arī stepa deju grupa "Soul Tap". Skaņdarbus atskaņoja orķestra "Rīga" bigbends diriģenta un saksofonista Roberta Martini vadībā, vokālos priekšnesumus izpildīja Daumants Kalniņš.



Festviāls "Windstream" turpināsies ar koncertiem 25. martā Rīgas Domā, 7. aprīlī Rīgas Sv. Jāņa baznīcā un 10. aprīlī Kultūras pilī "Ziemeļblāzma". Tajos bez orķestra piedalīsies arī koris "Ave Sol", Ieva Parša, Daumants Kalniņš, deju grupa "Soul Tap", diriģenti Jurģis Cābulis un Valdis Butāns.