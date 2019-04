Foto: Šaurā lokā prezentēts 'Very Cool People' jaunais albums

Ceturtdien, 11. aprīlī, džezfanka grupa "Very Cool People" koncepta bārā "Herbārijs" ierobežotā apmeklētāju lokā prezentēja savu sesto albumu "Caution! Contains Words!".

Grupas jaunais albums ir džeza, fanka, hiphopa un pat roka sajaukums, kas joprojām izklausās pēc "Very Cool People". Netrūkst ne enerģijas un dzīvesprieka, ne paķerošu rifu un lipīgu melodiju. Līdz šim izdoti trīs albuma singli: vasarīgas ballītes saundtreks "We Should Dance" kopā ar Kristīni Prauliņu, par īstenu radio hitu kļuvušais "Pa apli", kas tapis kopā ar Kristīni, kā arī reperiem ansi un Edavārdi, un roķīgais "This Mess", kurā sava spēcīgā vokāla roķīgo pusi nodemonstrē Evilena Protektore.

Pavisam diskā iekļautas 12 kompozīcijas, no kurām tikai viena ir instrumentāla. Tas arī izskaidro albuma ironisko nosaukumu "Caution! Contains Words!" jeb "Uzmanību! Satur vārdus!", jo ierasti VCP tomēr ir instrumentālās mūzikas grupa. Tās pamatsastāvam, kurā ietilpst Elvijs Grafcovs (ģitāra), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Lubovs (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Valters Sprūdžs (bass) un Andris Buiķis (sitaminstrumenti), ierakstā pievienojušies vokālisti: Kristīne Prauliņa, Evilena Protektore, Maija Sējāne, Ralfs Eilands, Hannah Horvath un Erika Székely (abas pēdējās – Rumānija), kā arī reperi ansis un Edavārdi. Ierakstā piedalījies arī taustiņinstrumentālists Andris Kauliņš.

Vietu skaits prezentācijas pasākumā bija ļoti ierobežots, tāpēc pārsvarā tajā piedalījās lūgti viesi, taču bija dota iespēja apmeklēt omulīgo pasākumu arī pirmajiem 50 faniem, kuri reģistrējās grupas mājaslapā.

"Very Cool People" sagatavojuši vairākas programmas arī pavasara un vasaras koncertiem. 7. maijā viņus varēs dzirdēt labdarības koncertā "Vienoti par iespēju" "Arēnā Rīga", 18. maijā Eiropas Muzeju naktī Liepājas muzejā, 25. maijā koncertzālē "Tivoli", Gerlicas džeza festivālā, Vācijā, 1. jūnijā Gaujas svētkos Ādažos, 6. jūlijā Viļņas festivālā "Bliuzo naktys" Lietuvā, bet 16. jūlijā grupa prezentēs gluži jaunas dziesmas kopā ar hiphoperiem ansis un Edavārdi, kā arī dziedātāju Kristīni Prauliņu, Saulkrastu džeza festivālā. Pēc tam grupa uzstāsies arī 27. jūlijā festivālā "Positivus" Salacgrīvā, 2. augustā festivālā "Summer Sound" Liepājā un 3. augustā Hāpsalu festivālā "Augustibluus" Igaunijā. Vasaras koncertgrafiks vēl var tikt papildinātss, tādēļ faniem jāseko informācijai VCP komunikācijas kanālos internetā.