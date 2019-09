Foto: 'Super Besse' un 'Human Tetris' 'ILY Records' jubilejas svinībās

Sestdien, 28. septembrī, klubā "One One" uzstājās baltkrievu grupa "Super Besse" un "Human Tetris" no Krievijas. Piedāvājam fotoatskatu uz koncertu.

Abas grupas bija ieradušās Rīgā, lai piedalītos mūzikas izdevniecības "I Love You Records" 10 gadu jubilejas koncertu sērijā.

"Super Besse" Latvijas klausītājiem jau labi pazīstama, jo pēdējos gados vairākkārt uzstājusies klubos un lielākajos festivālos. Šoreiz grupa spēlēja ne vien dziesmas no abiem "I Love You Records" apgādā izdotajiem albumiem "63610*" un "La Nuit*", bet arī pavisam jaunas kompozīcijas no "Super Besse" trešā studijas ieraksta, kura iznākšana gaidāma 2020. gadā.

Koncerta īpašie viesi bija "Human Tetris" no Maskavas. Abas grupas jau koncertējušas kopā pērnā gada Eiropas turnejā, bet, lai gan turnejas aizvedušas "Human Tetris" pat līdz Meksikai un Kolumbijai, šis bija viņu pirmais koncerts Rīgā. Grupas dalībnieki bija patīkami pārsteigti par publikas atsaucību un solīja drīz atgriezties Latvijā.

"I Love You Records" jubilejas koncertu sērija noslēgsies 18. oktobrī, kad K.K. fon Stricka villā uzstāsies grupas "Laika suns" un "Kabloonak" no Lietuvas.