Foto: Tallinā dārdina roka vecmeistars Džons Bon Džovi

Svētdienas, 2. jūnija vakarā, Tallinas dziesmu svētku estrādē uzstājas slavenais amerikāņu rokeris un balāžu meistars Džons Bon Džovi ar savu grupu "Bon Jovi".

"Mēs vienmēr meklējam jaunas vietas un fanus. Igaunijā, kur jau līdz šim notikuši daudzi veiksmīgi lielie koncerti, "Bon Jovi" ir jauns tirgus. Iemesls, kāpēc esam šeit, ir ne tikai šī brīnišķīgā vieta Igaunija, bet arī tas, ka šī plašā dziesmu svētku vieta ir perfekta, lai rīkotu vairākus miljonus vērtus koncertus. Mēs šeit bijām vairāk nekā nedēļu, lai būvētu skatuvi, gaismas un saprogrammētu video," "Delfi.ee" pastāstīja "Bon Jovi" turnejas menedžejis Pauls Korzilius.

Jaunās koncertturnejas programmā uzsvars likts uz kompozīcijām, kas palīdzējušas "Bon Jovi" sasniegt rokmūzikas Olimpa virsotnes un pārdot vairāk nekā 130 miljonus albumu eksemplāru visā pasaulē. Mūziķu kontā ir ap simt kompozīciju un Tallinā izskan ne tikai jaunas dziesmas, bet arī grupas vispopulārākie hiti.

Kā informē "Delfi.ee", koncertu apmeklē ap 40 000 klausītāju, to vidū ir arī daudzi mūziķa fani, kas uz kaimiņu galvaspilsētu devušies no Latvijas. Jau ziņots, ka šis ir pirmais un šajā turnejā vienīgais "Bon Jovi" koncers Baltijas valstīs. Mūziķis Tallinā viesojas turnejas "This House Is Not For Sale" ietvaros.