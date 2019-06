Foto: Tehniski iespaidīgais 'Muse' piedārdina 'Arēnu Rīga'

Ar līdz šim tehniski un mākslinieciski iespaidīgāko koncertu trešdien 12. jūnijā "Arēnā Rīga" uzstājās britu grupa "Muse".

Neona roboti, akrobāti izolācijas tērpos un 23. gadsimta policisti – šādi elementi raksturo "Muse" jauno šovu. Kā raksta koncerta rīkotāji, grupas dalībnieki vienmēr ir testējuši labas gaumes robežas, taču "Simulation Theory" koncertturnejas šovi ir jau nākamais līmenis, ko nevar pielīdzināt parastam koncertam.

"Muse" koncerti tiek atzīmēti kā vieni no labākajiem un iespaidīgākajiem pasaulē. 'Muse' koncertā spēlēja ne tikai "Simulation Theory" dziesmas, bet arī klasiskos hitus, kā "Bliss", "Hysteria", "Madness", "Time Is Running Out" un "Starlight". Savukārt īpašais viesis Rīgas šovā bija aktieris un mūziķis Kīfers Sezerlends.