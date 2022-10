Foto: 'The Cure' un Roberts Smits Rīgā sāk Eiropas turneju

"Arēnā Rīga" ceturtdien, 6. oktobrī, ar pirmo un līdz šim vienīgo koncertu Baltijas valstīs uzstājās kulta grupa "The Cure" ar tās līderi Robertu Smitu priekšgalā.

Šis ir pirmais "The Cure" jaunās turnejas "The Lost World Tour" koncerts, kas notiek pēc pandēmijas radītā pārtraukuma. Turpmākie koncerti plānoti Helsinkos, Stokholmā, Oslo un citās Eiropas pilsētās. Turneja noslēgsies decembrī ar trīs koncertiem Vemblija arēnā, Londonā.

Koncerta īpašie viesi bija skotu postpanka apvienība "The Twilight Sad".

Grupa "The Cure" dibināta 1976. gadā gadā Krolijā, Rietumsaseksā šobrīd uzskatāma par vienu no ietekmīgākajām britu grupām, kas tiešā un netiešā veidā atstājusi iespaidu uz vairākām mūziķu paaudzēm līdz pat šai dienai.

"The Cure" vienīgais pastāvīgais dalībnieks, kas tajā muzicē kopš grupas izveidošanas ir tās līderis, dziesmu autors, ģitārists un vokālists Roberts Smits. Viņš ir sarakstījis vairākus no izcilākajiem 20. gadsimta mūzikas albumiem un dziesmām, kļuvis par autoritāti citiem mūziķiem un kulta personību klausītājiem.