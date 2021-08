Foto: Uz ūdens un sauszemes – atskats uz grandiozo festivālu 'Laivā'

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja teritorijā un Juglas ezerā aizvadītajā nedēļas nogalē izskanējis viens no šīs vasaras vērienīgākajiem notikumiem – festivāls "Laivā", ko rīko grupa "Dagamba". Festivāls vienlaikus bija arī grupas 10. jubilejas svinības.

Kā informē festivāla rīkotāji, uz dzimšanas dienas svinībām klātienē pulcējās gandrīz trīs tūkstoši skatītāji, un festivālu bija iespējams noskatīties arī tiešraidē LMT "Straume". Šogad uz skatuves kāp ģitāras virtuozs Gints Smukais, dziedātāja Patrisha un Dārta Stepanova, artroka grupa "Bur mani", leģendārā latviešu folkmetāla grupa "Skyforger" un paši pasākuma rīkotāji – klasiskās mūzikas huligāni grupa "Dagamba".

Festivāls "Laivā" ļāva klātienē izbaudīt īstu festivāla gaisotni – daudzveidīga mūzika dzīvajā izpildījumā, jaudīgs šovs un brīvdabas atmosfēra pilsētā. Festivāls, ko aizvadītajā gadā atzinīgi novērtēja ne tikai apmeklētāji, bet arī nozares profesionāļi, piešķirot "Izcilības balvu".

Šogad festivāls bija īpašs ar 360 grādu skatuvi, kas ļāva apmeklētājiem baudīt muzikālos priekšnesumus gan līgani viļņojoties laivās Juglas ezerā, gan no sauszemes, ērti iekārtojoties Brīvdabas muzeja krastā, kas sniedza iespēju apmeklēt festivālu gan ar Covid-19 sertifikātu, gan arī bez tā. Kā atzina Valters Pūce, grupas "Dagamba" līderis un festivāla organizētājs: "Man ir liels prieks par paveikto, gan no organizatoriskās puses, kad pie tik sarežģītiem valstiski noteiktiem ierobežojumiem mums izdevās sarīkot īstus svētkus, gan no mākslinieciskās puses ir liels prieks par katru mākslinieku, kurš uzstājās festivālā un atstāja daļiņu no sevis."

"Bija interesanti piedalīties tādā tehniski sarežģīta koncerta sagatavošanā, jo uz šādas 360 grādu skatuves mēs spēlējām pirmo reizi. Koncerta noslēdzošā dziesma "Kad Ūsiņš jāj" kopā ar "Dagambu" bija lielisks fināls un apliecināja sen zināmo faktu, ka čelli labi sader kopā ar smago metālu. Paldies organizatoriem par uzaicinājumu piedalīties, kā arī protams visiem faniem, kuri atrada laiku atnākt un atbalstīt festivālu Laivā.", pēc festivāla ar savām sajūtām un pārdomām dalījās "Skyforger" grupas basists Edgars Grabovskis.

Festivālā neizpalika arī bez pārsteigumiem no grupas "Dagamba" – kora "Juventus" pavadījumā izskanējušie skaņdarbi, kas piešķīra mūzikai vēl jaudīgāku skanējumu savukārt koncertu noslēdzošo skaņdarbu kopā ar "Skyforger" pavadīja iespaidīga uguņošana.