Aizvadītajā nedēļā, no 1. līdz 3. augustam, Vācijā notika viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem metālmūzikas festivāliem pasaulē "Wacken Open Air", pulcējot aptuveni 70 000 apmeklētāju. Šogad festivāls svinēja 30. pastāvēšanas jubileju.

Šogad festivālā uzstājās tādas grupas kā "Slayer", "Anthrax", "Testament", kā arī "Opeth", "Eisbrecher", "Meshuggah", "Sabaton", "Parkway Drive", "Within Temptation", "Dark Funeral", "Avatar" un daudzas citas.

Festivāls jau kopš 90. gadu sākuma notiek 80 kilometru attālumā no Hamburgas esošajā pilsētiņā Vakenā, kuras iedzīvotāju skaits ir ap 1800 cilvēku, kopš 1990. gada tā katru augustu kļūst par smagā metāla mūzikas fanu svarīgāko vietu, kur būt. 90. gadā festivāls bija salīdzinoši mazs pasākums, to apmeklēja ap 800 cilvēku, bet tajā muzicēja vien sešas vietējās grupas. Šobrīd tas tiek saukts par pašu lielāko metālistu festivālu pasaulē, kas ik gadu pulcē no 70 līdz 80 tūkstošiem cilvēku. Tajā ir uzstājušies tādi mākslinieki kā "Iron Maiden", "Foreigner", "Whitesnake", "Motörhead", "Deep Purple", "Rammstein", Ozijs Osborns, Eliss Kūpers un daudzi citi.

Neskatoties uz to, ka šā gada festivāls tikai nupat ir noslēdzies, jau zināma daļa 2020. gada programmas. Kā viens no galvenajiem notikumiem tiks piedāvāts grupas "Judas Priest" uzstāšanās, kas šogad svin 50. pastāvēšanas jubileju, kā arī virkne citu mūziķu un grupu – "Mercyful Fate", "Sodom", "Hypocrisy", "Death Angel", "At The Gates", "Venom", "Sick Of It All", "Cemican", "Beast in Black", "Nervosa" un citas. Jau šobrīd izziņots, ka nākamgad festivāls īpaši tiks veltīts senajām acteku un maiju kultūrām.