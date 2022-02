Šī gada nogalē, 21. decembrī, Rīgā ar Ziemassvētku programmu viesosies simfometāla dīva, kādreizējā grupas "Nightwish" soliste Tarja Turunena.

Tarja Turunena, kura jau vairākus gadus ir zināma kā sekmīga solo māksliniece, uzstāsies "Hanzas peronā", piedāvājot īpašu Ziemassvētku programmu "Christmas Together".

Kā atgādina koncerta rīkotāji no "LTips Agency", simfometāla un hārdroka žanros Tarja Turunena ir viena no visspožākajām zvaigznēm un neapšaubāma Somijas pērle. Trīs oktāvu liriskais soprāns, kura dziedāšanā skolojusies Sibeliusa akadēmijā Kuopio un Karlsrūes Mūzikas augstskolā, ir ne tikai daudzpusīga soliste, bet arī komponiste un dziesmu autore.

Sākotnējo pasaules atpazīstamību viņa guvusi ar somu simfometāla grupu "Nightwish", kuras līdzdibinātāja viņa ir. Kopš 2005. gada Tarja pievērsusies solokarjerai, kura ietver gan simfoniskā roka albumus, gan arī klasiskās mūzikas ierakstus.

Kā norāda organizatori, jau Tarjas pirmajā soloalbumā "Henkäys Ikuisuudesta" (2006) bija dažādas Ziemassvētku dziesmu versijas, un tas Somijā sasniedz dubulta platīna statusu.

Pēc virknes simforoka albumu, 2015. gadā klajā nāk disks "Ave Maria – En Plein Air", kurā apkopotas pasaulē zināmākās lūgšanas "Ave Maria" 12 versijas.

Savukārt 2017.gadā iznāca "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)", kurā 11 klasiski Ziemassvētku korāļi ieguvuši tumšāku, gotiskāku nokrāsu.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs.