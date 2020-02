Gada nogalē Rīgā viesosies 'Nightwish' bijusī dziedātāja Tarja Turunena

Kultūras pasākumu norises vietā "Hanzas perons" šā gada nogalē ar īpašu Ziemassvētku programmu viesosies pazīstamās somu simfometāla grupas "Nightwish" bijusī soliste Tarja Turunena, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency".

Koncerts notiks 2020. gada 19. decembrī.

Līdz šim Tarja Turunena ir bijusi pazīstama kā simfometāla un smagās mūzikas zvaigzne, bet viņa ir arī viens no zināmākajiem Somijas soprāniem. Trīs oktāvu balss īpašniece skolojusies Sibeliusa akadēmijā Kuopio un Karlsrūes Mūzikas augstskolā – viņa ir ne tikai daudzpusīga soliste, bet arī komponiste un dziesmu autore.

Sākotnējo pasaules atpazīstamību guvusi ar somu simfometāla grupu "Nightwish", kuras līdzdibinātāja un redzamākais tēls, vēlāk pievērsusies solokarjerai, kura ietver gan simfoniskā roka albumus, gan arī klasiskās mūzikas ierakstus.

Tarjas Tarunenas pirmais soloalbums "Henkäys Ikuisuudesta" (2006) ietver dažādas Ziemassvētku dziesmu versijas, un tas Somijā sasniedzis dubulta platīna statusu.

Pēc virknes simforoka albumu, 2015. gadā klajā nāca disks "Ave Maria – En Plein Air", kurā apkopotas pasaulē zināmākās lūgšanas "Ave Maria" 12 versijas.

Savukārt 2017.gadā iznāca "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)", kurā 11 klasiski Ziemassvētku korāļi bija ieguvuši tumšāku vokālo nokrāsu. "MyGlobalMind" kritiķis par to raksta: "Labākais svētku piedāvājums no mākslinieces ilgākā laika posmā, ja ne pat visos laikos. Tarja prot lieliski līdzsvarot spocīgo mūziku (izmantojot orķestra grandiozo skanējumu) ar viņai tik raksturīgo spēcīgo balsi, tādējādi sniedzot klausītājam gan siltumu, gan pārdzīvojuma tirpas".