Gada seksīgā nogale. 'The Bubble Gum expLOTION' albuma apskats

Imants Daksis nebeidz pārsteigt, lai pašam nekļūtu garlaicīgi. Un tāpēc, ka nevar nepārsteigt. To pieprasa histēriski pāri plūstošā mākslinieka dvēsele. Klausītājiem atliek tikai baudīt. Šajā gadījumā, iespējams, pat diezgan fiziskā un seksuālā veidā, jo Dakša, producenta Mr. Myster un vokālistes Annas Kalnaas sintpopa projekta "The Bubble Gum expLOTION" debijas albums "SeXpLOTION" ir pārsātināts ar kaisli vai vismaz provocējošu ironiju par to.

Lai kā vienmēr patiktos izurbties līdz paša mākslinieka nodomiem konkrēta darba radīšanā, šis ir precīzi tas gadījums, kad kā reizi negribas to darīt, atstājot vietu viegli mulsinošām šaubām – tas viss tiešām domāts nopietni vai ar pamatīgu vezumu ironijas par mūsdienu seksualizēto popmūzikas pasauli? Kad esi palauzījis galvu par šo dubultjautājumu, saproti, ka, visticamāk, der abas atbildes pēc brīvas izvēles.

Atklāta seksualitāte Dakša daiļradei ir piemitusi arī agrāk. Viņš arī kā dziesminieks ir dziedājis par mīlēšanos pie dabas un citām krūtīm, tāpat kā par visām pārējām dzīves un sadzīves parādībām – tieši un līdz kaulam emocionāli. "Košļeņ-spridzekļ-losjons" ir vienā virzienā notēmēts, provokatīvs un, nenoliedzami, seksīgs ieraksts, kurā Daksis acīmredzami jūtas savā ādā, lai cik pārsteidzoši tas pirmajā albuma izdzirdēšanas mirklī arī nešķistu.

Albuma ievadskaņdarbs "Es būšu tavs vergs" signalizē par to, ka viņam sen vairs nav 18 un viņš labi atceras TV reklāmas, kurās seksuālas būtnes vēstīja par to, kā vēlīno programmu skatītāji būs viņu vergi un tad viņas atsūtīs pa pastu savas biksītes. Daksis sola, ka būs šis vergs un darīs visu, ko viņam liks, un nepakļaušanos nepieļaujošā Līvas Kolmanes balss apstiprina, ka tā tam būs būt. Interesanti, ka visā šajā sintezēto bītu un skaņu, vaidu, elsienu un provokatīvu lozungu virpulī Daksis tomēr pamanās saglabāt savu skaudrā dziesminieka tēlu, sapinot sev ierasti emocionāli kailus, ne vienkāršotus tekstus. Tas rada mākslinieciski tīkamu pretnostatījumu un notur "The Bubble Gum expLOTION" pienācīgā attālumā no, piemēram, grupas "Ryga" muzikālajām provokācijām.

Galveno sievišķi erotiskā vokāla smagumu albumā eleganti iznes jau minētā Anna Kalnaa, taču Daksis projektam piesaistījis vēl vairākas daiļā dzimuma pārstāves, arī "Cabaret" dīvu Elzu Rozentāli. Viņa ar ēterisku vokalīzi ietrāpījusies retrorotaļīgajā "Kosmodromā", kas ir devītā no 11 albuma "SeXpLOTION" dziesmām. Testosteronam viļņojoties līdz pat devītajam vilnim, BBE izrotaļājas cauri gan saldmei ("Saldējums", "Limonāde", "Lūpukrāsa"), gan asākām izjūtām ("Televizors", "Nepieradināmie", "Dvēseles krīze"), kopumā radot negaidīti krāsainu albumu un pierādot, ka seksualitāte arī mūsdienās (vai jo īpaši mūsdienās) nav šaura tēma.

Muzikāli interesantākais ir tieši skaņdarbs "Televizors", kurā visspilgtāk iezīmējas šā projekta esence – Dakša dauzonīgais komponista rokraksts komplektā ar rotaļīgām ģitāras un monumentālākām taustiņu iespēlēm un Mr. Myster jeb Matīsa Runtuļa bītmeikera-producenta palete. Matīsa nopelns šajā projektā patiesībā ir ne mazāks kā Imanta. Viņš sarakstījis pusi no albuma dziesmām, tekstuālo pusi gan atstājot Mr. Dakša ziņā.

Brīžiem it kā sintpopa projekts BBE pietuvojas pat pārsteidzoši tuvu pagājušajā gadā klajā nākušā Dakša albuma "Ass" tumšajām noskaņām, kuras savukārt līdzējis uzburt producents Andžons (Andris Indāns, "Gas of Latvia"). Tomēr robeža pārkāpta netiek un notiek steidzama atgriešanās pie apsolītās baudas, kuras aprises iezīmētas uz superbezgaumīgi – tāpēc iederīgi – noformētā albuma vāka.

Pilnīgi iespējams, ka Latvijas raibo simtgadi jābeidz tieši šādi – gultā ar provokatīvi seksuāli uzvilkto būtni Imantu Auroru Daksi un viņa eksaltētajām fantāzijām, kas liek reizē smaidīt un satrūkties. Vismaz garlaicīgi noteikti nav. Starp citu, jau pēc dažiem mēnešiem Daksis samulsinās vēlreiz, jo klajā nāks kopā ar "Pērkonvīriem" tapis postfolkloras albums...