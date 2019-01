Gadu pēc Doloresas O'Riordanas nāves 'The Cranberries' izlaiž pēdējā albuma singlu

Īru rokgrupa "The Cranberries" otrdien, 15. janvārī, izlaida sava astotā un pēdējā albuma "In The End" pirmo dziesmu "All Over Now", izdarot to tieši vienu gadu pēc grupas solistes Doloresas O’Riordanas negaidītās nāves.

Grupa dalījās ar albuma singlu pirms aprīlī paredzētās visa albuma izlaišanas. Ir gaidāms, ka pēc tam šī trīs gadu desmitus pastāvējusī grupa izjuks.

Grupas dalībnieki Noels Hogans, Maiks Hogans un Fergals Lolers paziņoja "Instagramā", ka ir pabeiguši jauno albumu ar 11 dziesmām, izmantojot demo vokālus, ko O'Riordana beidza ierakstīt 2017. gada decembrī.

"Mēs atcerējāmies, kā Doloresai deva enerģiju iecere radīt šo ierakstu un atkal spēlēt dziesmas dzīvajā, un sapratām, ka visnozīmīgākā lieta ir pabeigt albumu, kuru mēs iesākām kopā ar viņu," paziņoja grupas dalībnieki.

"Mums tas bija ļoti emocionāls process. Zinot, ka mēs nekad nespēlēsim šīs dziesmas dzīvajā, tas kļuva vēl grūtāks."

Tomēr "mēs jutām, ka viņa to būtu gribējusi", rezumēja grupas dalībnieki.

Albuma pirmais singls ar "The Cranberries" raksturīgajām vibrācijām ir sērīgi aizkustinoša dziesma, kurā O'Riordana atkārto vārdus "it's all over now" ("Tagad viss ir beidzies"), it kā viņai būtu priekšnojauta par savu drīzo nāvi 46 gadu vecumā, alkohola intoksikācijas rezultātā noslīkstot viesnīcas vannā.

Grupa izlaida šo dziesmu ar O'Riordanas ģimenes piekrišanu.

"Es nevaru iedomāties vēl piemērotāku veidu, lai pieminētu Doloresas aiziešanas pirmo gadskārtu un svinētu viņas dzīvi, kā paziņojot pasaulei par viņas pēdējā albuma kopā ar šo grupu izlaišanu," paziņoja dziedātājas māte Eilīna O'Riordana.

"Man nav šaubu, ka viņa tagad ir laimīga un priecātos par šodienas paziņojumu."